Pirelli se félicite que son pneu tendre ait été ’la star’ du GP du Mexique

Pirelli ne s’attendait pas à voir ses pneus tendres être aussi efficaces sur une aussi longue durée au Grand Prix du Mexique, alors qu’ils ont notamment permis à Max Verstappen d’effectuer une remontée en fin de course.

La majorité des pilotes ont pris le départ avec des pneus tendres, tandis que six (Max Verstappen, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly) ont opté pour des pneus mediums, et Alex Albon et Franco Colapinto ont choisi des pneus durs.

Le relais le plus long de la course a été réalisé par Colapinto, qui a bouclé 48 tours avec les C2, tandis qu’Ocon a effectué 44 tours avec les C4 et Gasly 37 tours avec les pneus les plus tendres.

"Nous avons assisté à une course intéressante à Mexico, non seulement en termes d’action sur la piste, mais aussi parce que nous avons vu le peloton se diviser entre ceux qui ont effectué un seul arrêt et ceux qui en ont effectué deux" a déclaré Mario Isola, directeur compétition de Pirelli.

"Félicitations à Lando Norris, qui a été impeccable tout au long du week-end, dès le premier jour, et qui est désormais de retour en tête du championnat. Bravo également à Ollie Bearman qui a décroché une précieuse quatrième place pour l’équipe Haas."

"Les composés Medium et Soft ont tous deux joué leur rôle, mais si l’on devait choisir la star du jour, ce serait sans aucun doute le composé à bande rouge. La plupart des pilotes ont choisi le pneu le plus tendre pour le départ et pour le dernier relais dans le cas de ceux qui ont opté pour une stratégie à deux arrêts."

"Grâce à une usure très faible et à l’absence de graining, les pilotes ont pu prolonger leur relais en C5, en gérant efficacement la dégradation thermique des pneus arrière. Les fenêtres d’arrêt au stand ont été conformes à nos attentes et je pense que la diversité des stratégies est également due à la décision d’introduire un écart entre les composés sélectionnés."

"Le composé dur a été très peu utilisé, car il était désavantagé sur ce circuit qui offrait peu d’adhérence tout au long du week-end" poursuit l’Italien, avant de confirmer que deux équipes vont aider au développement des pneus pour 2026 à Mexico.

"Une partie de l’équipe Pirelli présente cette semaine à Mexico sera de retour sur le circuit ce mardi et demain pour des essais de développement des composés plus tendres de la gamme de pneus 2026. Une voiture d’essai sera fournie par Sauber le premier jour et par Mercedes le deuxième. Nous les remercions toutes les deux pour leur soutien."