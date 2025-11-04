Pirelli opte pour des gommes plus dures, la pluie toujours en embuscade à Interlagos

Deux semaines après la manche précédente, la Formule 1 retrouve le continent américain pour le Grand Prix du Brésil à São Paulo, ultime étape avant la tournée de fin de saison. Ce week-end brésilien marquera également l’avant-dernier Sprint de l’année, avant celui du Qatar qui clôturera le calendrier des courses au format réduit.

Le Brésil occupe une place à part dans le cœur des passionnés de Formule 1. Le pays a vu naître plusieurs champions légendaires, d’Ayrton Senna à Nelson Piquet en passant par Emerson Fittipaldi, qui ont marqué à jamais l’histoire du sport. Le circuit José Carlos Pace, plus connu sous le nom d’Interlagos, reste fidèle à cette tradition : rapide, sinueux, exigeant et souvent imprévisible, il offre presque toujours un spectacle haletant.

Les longues lignes droites y alternent avec des sections techniques, favorisant les dépassements et les variations de stratégie. Et comme souvent à São Paulo, la météo capricieuse pourrait bien jouer les trouble-fête, les orages soudains étant presque une signature du tracé brésilien.

Des composés plus durs pour 2025

Pour cette édition, Pirelli a choisi de revenir à une sélection de pneus plus conservatrice qu’en 2024 : le C2 servira de Dur, le C3 de Medium et le C4 de Tendre. Ce trio est donc un cran plus dur que celui utilisé l’an passé.

En 2024, les pneus slicks avaient finalement été inutilisés en course, la pluie ayant dominé la journée du dimanche. Toutefois, les séances de vendredi et samedi matin avaient révélé une usure importante et un phénomène de graining, surtout à l’arrière. Le revêtement, entièrement refait avant l’épreuve, offrait alors une surface très lisse et moins abrasive, mais toujours bosselée sur certaines portions.

Cette année, même si l’asphalte a vieilli, la décision d’apporter des composés plus durs devrait prolonger la durée de vie des pneumatiques et limiter la dégradation. Cela pourrait également redonner de l’intérêt au composé le plus tendre, qui n’avait été utilisé que pour les qualifications Sprint l’an passé.

L’an dernier, le Grand Prix de São Paulo avait été marqué par une météo particulièrement instable. Par crainte de fortes pluies, la direction de course avait décidé d’avancer la qualification à 7h30 et le départ du Grand Prix à 12h30. Les pneus slicks n’avaient jamais été montés : la course avait commencé en intermédiaires, avant d’être interrompue à mi-distance par un drapeau rouge lorsque la pluie s’était intensifiée.

Cinq pilotes seulement avaient alors tenté les pneus pluie, avant que le peloton ne reparte intégralement en intermédiaires jusqu’à l’arrivée.

Les données recueillies le vendredi et le samedi suggéraient qu’en conditions sèches, la stratégie à deux arrêts aurait été la plus réaliste pour équilibrer performance et gestion des gommes, compte tenu du taux d’usure observé.

En résumé, Pirelli anticipe un week-end exigeant à Interlagos, où la dégradation des pneus et les aléas climatiques pourraient une nouvelle fois dicter la hiérarchie. Entre un asphalte vieillissant, des composés plus robustes et la menace constante de la pluie, le Grand Prix du Brésil promet une nouvelle fois de mêler stratégie, imprévu et spectacle.