Officiel : Pirelli impose un maximum de 25 tours par train de pneus au Qatar

Au Qatar, lors du Grand Prix suivra directement celui de Las Vegas ce week-end, Pirelli imposera bien une limite pour le nombre de tours que chaque jeu de pneus peut parcourir pendant tout le week-end de course.

Cette information vient corroborer les discussions et spéculations que nous vous rapportions lors du dernier Grand Prix au Brésil, faisant état d’inquiétudes de la part du manufacturier italien quant à la contrainte imposée sur ses pneus par les F1 de 2025, bien plus rapides que l’an dernier, sur un circuit particulièrement agressif en termes de dégradation.

"Cette décision, prise en accord avec la FIA et la Formule 1 et discutée lors de réunions régulières avec les équipes, est confirmée aujourd’hui par Pirelli dans le document technique habituel contenant les prescriptions spécifiques à l’événement, envoyé deux semaines avant chaque Grand Prix," explique le communiqué de Pirelli.

"Chaque jeu de pneus fourni aux équipes au début du week-end de course peut couvrir un maximum de 25 tours sur le circuit de Losail, qui est très exigeant pour les pneus en termes d’énergie, de contraintes thermiques et d’usure. Les tours seront comptés de manière cumulative sur toutes les séances sur piste, y compris les tours effectués sous Safety Car ou Virtual Safety Car."

A noter que les tours effectués pour rejoindre la grille de départ, les tours de formation et ceux effectués après le drapeau à damier dans le sprint et le Grand Prix ne seront pas pris en compte dans le décompte.

Le Grand Prix du Qatar se déroulant sur 57 tours, chaque pilote devra inévitablement changer de pneus au moins deux fois. Avant le début du Grand Prix, Pirelli informera les équipes du nombre de tours encore disponibles pour chaque jeu.

"Cette mesure a été jugée nécessaire après analyse des pneus utilisés en 2024," poursuit le communiqué.

"L’année dernière, plusieurs pneus, en particulier le pneu avant gauche, avaient atteint leur niveau d’usure maximal. Ces conditions, combinées à une énergie latérale élevée, avaient accru la fatigue structurelle de la construction. Afin de réduire le nombre d’arrêts au stand, les équipes avaient travaillé sur la gestion de la dégradation des pneus, limitant la baisse de performance, ce qui risquait parfois de prolonger le relais au-delà de la durée de vie utile du pneu."

"Une mesure de précaution similaire avait déjà été introduite sur ce circuit en 2023, mais pour des problèmes différents qui sont désormais résolus. Cette année-là, le passage répété sur certains vibreurs avait entraîné des micro-lacérations sur les flancs des pneus. L’année dernière, la modification des vibreurs pyramidaux et l’ajout de bandes de gravier autour de ceux-ci avaient permis d’éviter que cette situation ne se reproduise."

Comme déjà annoncé, le Qatar verra l’utilisation des composés les plus durs de la gamme Pirelli : C1 pour les durs, C2 pour les médiums et C3 pour les tendres. Comme il s’agit d’un week-end sprint, chaque pilote recevra 2 jeux de durs, 4 de médiums et 6 de tendres.