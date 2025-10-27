Les statistiques après le Grand Prix du Mexique F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

La pole position de Lando Norris est la première de McLaren au Mexique depuis celle de Gerhard Berger en 1990.

Désormais Lando Norris compte le même nombre de poles (5) que son coéquipier Oscar Piastri.

Charles Leclerc s’élance de la première ligne pour la cinquième fois cette saison.

Lewis Hamilton a décroché son premier top trois en qualifications pour un Grand Prix depuis son arrivée chez Ferrari (hors qualifications sprint à Shanghai).

Hamilton et George Russell ont tous deux signé leurs meilleurs résultats en qualifications au Mexique depuis 2022, en se classant 3e et 4e.

George Russell parti de la 4e place pour le deuxième week-end consécutif.

La 5e place représente le plus mauvais résultat en qualifications pour Max Verstappen depuis la Hongrie, six courses auparavant. C’est aussi sa pire position de départ au Mexique depuis sa saison de débutant avec Toro Rosso en 2015.

Kimi Antonelli a signé son troisième top six en qualifications lors des quatre derniers Grands Prix.

Oscar Piastri part hors du top cinq pour la troisième fois lors des quatre derniers Grands Prix. Ça va mal !

Isack Hadjar s’élance de la 8e place pour la troisième fois lors des quatre derniers week-ends. Liam Lawson a maintenant été devancé 13-5 par son coéquipier chez Racing Bulls, Isack Hadjar, en qualifications.

Ollie Bearman est apparu en Q3 pour le troisième week-end consécutif.

Yuki Tsunoda a manqué la Q3 pour 0.012s.

Aux 13e et 14e places, Nico Hulkenberg et Fernando Alonso ont enregistré leurs pires positions de qualification en carrière au Mexique.

Gabriel Bortoleto a manqué la Q2 pour une seule position lors de la troisième séance de qualifications consécutive.

Alex Albon a été éliminé en Q1 pour la troisième fois lors des quatre derniers week-ends.

Alpine a perdu ses deux voitures en Q1 pour la quatrième fois lors des cinq derniers week-ends.

Lance Stroll n’a pas réussi à sortir de la Q1 pour la sixième fois lors des sept derniers Grands Prix du Mexique, cette élimination étant sa 14e en Q1 cette saison.

La course

Lando Norris a remporté la course avec 30,324 secondes d’écart sur Leclerc le 2e. C’est la marge la plus importante de l’année et même depuis le Grand Prix de Hongrie 2023.

Norris reprend la tête du championnat, 189 jours après l’avoir perdue lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite.

C’est la sixième victoire de Norris en 2025, soit une de moins que les sept de son coéquipier Oscar Piastri.

Ce fut la première victoire de McLaren au Mexique depuis celle d’Ayrton Senna en 1989.

Avec la 2e place pour Ferrari, Charles Leclerc a signé deux podiums consécutifs pour la première fois depuis Monaco et l’Espagne. C’est son troisième podium consécutif à Mexico.

La 3e place de Max Verstappen pour Red Bull est son premier podium au Mexique qui ne soit pas une victoire, lui qui compte cinq succès en terre aztèque. C’est le sixième podium consécutif de Verstappen cette saison.

La 4e place d’Oliver Bearman a égalé le meilleur résultat de l’histoire de l’équipe Haas (Grosjean en Autriche). Bearman n’avait jamais bouclé un tour dans le top six d’un Grand Prix avant cette course !

Son arrêt au stand de 2,3 secondes a été le plus rapide de Haas en 2025. Au final, Bearman a gagné cinq positions au championnat des pilotes grâce à ce résultat.

La 5e place est le meilleur résultat en carrière d’Oscar Piastri au Mexique, mais il a perdu la tête du championnat pour un seul point. 4 courses d’affilée sans podium : c’est une première pour lui, au pire moment de la saison.

Avec la 6e place, Kimi Antonelli a battu son coéquipier chez Mercedes, George Russell, pour la première fois de la saison en Grand Prix. La 7e place est le plus mauvais résultat de Russell au Mexique depuis son arrivée chez Mercedes en 2022.

Esteban Ocon a ajouté des points au total de Haas avec la 9e place, permettant à l’équipe de dépasser Kick Sauber pour la huitième place au championnat.

Gabriel Bortoleto, a terminé à la 10e place, signant son cinquième résultat dans les points cette saison.

Fernando Alonso (Aston Martin) n’a pas terminé la course au Mexique pour la troisième année consécutive.

L’abandon de Nico Hulkenberg pour Kick Sauber est son premier abandon officiel de la saison.