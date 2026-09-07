Alpine F1 était ’réaliste’ après la pole de Gasly, Briatore salue des pilotes ’fantastiques’ à Monza

Alpine F1 a enregistré une septième et une neuvième places à Monza ce dimanche, et si le résultat brut peut paraître décevant après avoir pris le départ en pole position et en septième position, Flavio Briatore n’a pas caché sa satisfaction face aux performances de Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui ont brillé le samedi et affiché un niveau de performance plutôt solide le dimanche en course.

Gasly a tenté de résister en vain face aux pilotes des top teams, tandis que Colapinto a fait une erreur qu’il a regrettée mais après laquelle il a su se mobiliser pour revenir dans les points, ce qu’a salué Briatore.

"C’était un week-end positif pour l’équipe, avec notamment la pole position samedi et de bons points inscrits" a déclaré le patron de l’équipe, qui tire un bilan global très positif du week-end.

"Nous avons réduit l’écart avec Racing Bulls au championnat et les améliorations apportées à notre voiture lors des dernières courses nous ont permis de nous retrouver dans une position plus compétitive pour nous battre en piste."

"Nous étions réalistes quant à ce que nous pouvions accomplir en course et le résultat final reflète fidèlement notre rythme sur la distance d’un Grand Prix. Les deux pilotes ont fait un travail fantastique tout au long du week-end."

"C’était formidable que Pierre ait pu partager ce moment avec l’écurie samedi, et Franco a réalisé une prestation brillante pour remonter après son erreur et marquer des points précieux pour l’équipe."