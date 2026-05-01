Bortoleto espère ’progresser’ grâce à une Audi ’différente’ à Miami

Audi F1 apporte des évolutions à Miami ce week-end, pour faire évoluer une R26 qui avait déjà eu son premier package de nouveautés pendant les essais hivernaux. Gabriel Bortoleto se félicite de voir son équipe apporter des pièces retravaillées si tôt dans la saison.

Cependant, l’équipe allemande n’amènera pas un package complet comme McLaren, qui a annoncé des nouveautés colossales, mais le pilote brésilien prédit un effet pour ces nouveautés.

"Un peu différente, ce n’est pas un nouveau monde, mais on a un concept que nous considérons être une bonne voiture, et on veut la faire progresser tout au long de la saison. On doit progresser, voir où se situent nos faiblesses et nous concentrer sur cela" a déclaré Bortoleto.

Suite au départ soudain de Jonathan Wheatley de son poste de Team Principal en mars dernier, l’écurie Audi a réévalué sa structure de direction et a choisi de promouvoir Allan McNish, pilier de longue date des opérations du constructeur allemand.

Bortoleto a salué son nouveau directeur de la compétition : "Allan fait partie d’Audi depuis de très nombreuses années. Il a gagné Le Mans, il a fait partie de l’équipe de direction en Formule E, et maintenant il est en Formule 1 avec nous."

"Il était directeur du programme de développement et l’est toujours, je pense donc qu’il a occupé de nombreux rôles au sein de cette équipe et que celui-ci n’en est qu’un de plus pour lui. Je ne suis absolument pas inquiet quant à son intégration, car il fait déjà partie de la ’famille’ depuis bien plus longtemps que moi, par exemple. Je suis convaincu qu’il fera un travail incroyable."

Et le fait de pouvoir compter sur un ancien pilote pour diriger l’équipe fait plaisir à Bortoleto, qui juge les avantages à cela.

"Absolument. Il n’y a aucun doute sur ce qu’il a accompli dans sa carrière, c’est l’une des légendes du sport et l’une des légendes d’Audi, c’est donc une excellente chose de l’avoir comme directeur de la compétition au sein de l’équipe. Voyons comment cela se passe, mais je suis très enthousiaste à ce sujet."