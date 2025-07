Pirelli n’a pas pu profiter du saut entre les composés de pneus à cause de la pluie

Pirelli a joué un grand rôle dans le déroulé de la course du Grand Prix de Belgique ce dimanche, avec un départ retardé de plus d’une heure en pneus intermédiaires et une deuxième partie de course en gommes pour le sec, avec l’utilisation des mediums et des durs.

Le premier pilote à s’arrêter aux stands pour passer aux pneus slicks a été Lewis Hamilton au 11e tour, et en l’espace de deux tours, tous les autres pilotes ont fait de même. Lando Norris a été le seul à opter pour les pneus durs, tous les autres ayant choisi les pneus moyens.

Six pilotes, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg et Carlos Sainz, ont ensuite effectué un deuxième arrêt. Les pilotes Racing Bulls et Williams ont opté pour des pneus durs, tandis que les autres ont choisi des pneus moyens.

"Nous savions que la pluie jouerait un rôle, et ce fut effectivement le cas. Une fois de plus, la mauvaise visibilité a été le principal problème rencontré par les pilotes, ce qui a retardé le départ, jusqu’à ce que les conditions s’améliorent" a déclaré Mario Isola, le directeur du programme F1 du manufacturier italien, racontant la course.

"La piste séchait rapidement au début de la course, et les tours derrière la voiture de sécurité y ont également contribué. Une fois la course véritablement lancée, les intermédiaires ont fonctionné comme prévu, mais leur dégradation s’est rapidement produite, si bien qu’après quelques tours seulement, il était temps de passer aux slicks."

"La surprise a été de taille : nous nous attendions à un choix unanime pour les médiums, mais McLaren a divisé sa stratégie. Il faut dire que les durs ont très bien fonctionné et, bien que plus lents que les médiums, leur dégradation a été plus constante, malgré des températures relativement basses."

"Les pilotes de tête ont tous essayé d’atteindre l’arrivée avec un seul arrêt. Il était donc crucial pour eux de gérer la dégradation en médiums, afin de la limiter au maximum, ce qu’ils ont réussi à faire. Ceux qui ont ensuite tenté d’attaquer dans les derniers instants pour regagner des positions ont immédiatement ressenti une baisse de performance, ce qui a freiné leurs ambitions."

L’Italien confirme que la stratégie à deux arrêts n’était pas la bonne : "Ceux qui ont effectué un deuxième arrêt en fin de course ont été plus rapides, mais pas suffisamment pour améliorer leur position, car une fois de plus, il était clair que dépasser sur ce circuit n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire."

Pirelli avait amené des composés pneumatiques avec un saut dans la gamme entre deux des choix, mais la course sous la pluie n’a pas permis d’en voir le plein potentiel.

"Nous avons utilisé un trio de gommes inhabituel, avec un niveau intermédiaire entre le dur et le médium, afin d’offrir des options plus stratégiques. La pluie nous a clairement empêchés de tester pleinement ce choix, mais nous avons recueilli des informations utiles pour orienter nos choix de gommes pour le reste de la saison."