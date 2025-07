Vasseur : Ferrari a fait un pas en avant avec ses évolutions à Spa

Ferrari signe un podium au mérite en Belgique à Spa-Francorchamps, avec Charles Leclerc en 3e position.

De son côté Lewis Hamilton a fait une remontée depuis la voie des stands jusqu’aux points de la 7e place, avec de beaux dépassements quand la piste était humide et un passage aux pneus slicks effectué au bon moment.

Pour Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, le week-end se termine finalement bien mieux qu’il n’avait commencé.

"On revient doucement mais surement, on a fait un pas en avant ce week-end après un début laborieux. On est revenus dans le rythme et je suis content car on a beaucoup travaillé sur les évolutions et ça a payé," a déclaré Vasseur.

"Nous avons introduit un nouveau package ce week-end, que nous avons dû peaufiner et comprendre, ce qui n’est pas toujours facile, mais je pense que dans l’ensemble, nous avons fait du bon travail."

"Nous avons eu un bon rythme aujourd’hui des deux côtés du garage et avons récolté de bons points. Nous devons maintenant nous fixer comme objectif de nous rapprocher de McLaren course après course."

"Charles a très bien défendu sa position face à Max pour monter sur le podium."

Lewis Hamilton a connu deux premières journées difficiles avec deux erreurs coûteuses mais sa remontée en course a été saluée par Vasseur.

"Lewis a réalisé une très belle course, effectuant un excellent travail en dépassant de nombreuses voitures dans les dix premiers tours. Je suis content pour lui car son week-end avait très mal commencé."

"C’est sûr que ça crée beaucoup de frustration chez lui et chez nous, il avait le rythme depuis le début du week-end. En Qualification Sprint, il était plus rapide que Charles de cinq ou six dixièmes dans le premier tour, et il était qualifié hier en Q2 avant d’être éliminé pour les limites de piste. Ca accumule la frustration c’est sûr, mais on voit que dans des conditions comme ça, quand c’est dur et qu’il faut faire des choix, ça revient, ça remonte et ça dépasse."

"Nous savons que les qualifications ont été difficiles, mais au final, le rythme était bon aujourd’hui. Nous avons été agressifs dans notre stratégie avec les arrêts au stand et tout s’est bien passé."

Le directeur de Ferrari a été interrogé sur la décision de la FIA et de la direction de course de retarder le départ, ce qui a parfois coûté de la performance aux pilotes qui avaient choisi des réglages pour la pluie. Mais le Français est clair : on ne transige pas avec la sécurité face au danger.

"Sauf les 15 premiers tours, mais tous les pilotes, y compris ceux qui avaient pris des options mouillées, étaient contents de ne pas partir car c’est trop dangereux dans ces conditions, on ne voyait rien. On peut toujours discuter s’il fallait partir cinq minutes avant ou cinq minutes après, mais la sécurité passe avant tout et tout le monde est d’accord avec ça."