Hamilton se sent de plus à l’aise dans une Ferrari encore ’étrangère’

Lewis Hamilton commence à se familiariser avec sa monoplace, même s’il a un énorme apprentissage encore à venir de ce côté-là. Le pilote Ferrari explique que ce week-end à Bahreïn, il s’est parfois senti très à l’aise.

"Dans l’ensemble, c’était une course solide. J’ai pris un bon départ, j’ai progressé en début de course et je me suis senti fort au milieu du relais avec le pneu médium, ce qui m’a permis de faire quelques dépassements" a déclaré Hamilton.

"La voiture avait un bon rythme et j’ai pu pousser tout en maintenant une fenêtre de performance que je n’avais pas pu atteindre lors des courses précédentes. L’équilibre s’est un peu effrité sur le pneu dur, mais je suis satisfait."

Selon lui, c’est le signe d’une adaptation qui prend du temps mais qui progresse : "Oui, beaucoup plus positif. Au milieu du relais, je me sentais vraiment aligné avec la voiture. Mon style de conduite semblait fonctionner à ce moment-là."

"J’ai donc beaucoup appris, et ce week-end, en fait. Beaucoup. Probablement plus que tous les autres week-ends. La clé, c’est d’essayer d’y revenir tous les week-ends. Il est clair que notre voiture exige vraiment un style de conduite différent, et je pense que je m’y adapte lentement."

"J’ai été un peu en difficulté, loin de Charles les deux derniers week-ends, puis j’ai lentement migré vers lui. Je pense donc que si je commence le week-end avec une position plus pratique et que j’applique les techniques que j’ai apprises ce week-end, je pense que nous serons en bonne position."

Il rappelle que ses années passées chez Mercedes l’ont forcément conditionné à piloter des monoplaces très différentes : "Ce qui est clair, c’est que je conduis dans le même style et de la même manière avec la même équipe depuis si longtemps."

"Cette Ferrari me semble vraiment étrangère. Elle exige un style de conduite et des réglages tellement différents de ceux que j’ai utilisés au cours des 15 dernières années. Je dois faire un meilleur travail tout au long du week-end. Je sais que je peux le faire et je le ferai."

Frédéric Vasseur, son directeur, est lui aussi convaincu que ce temps d’adaptation est logique : "Vous ne remplacerez pas 12 ans de collaboration en deux semaines ou deux courses. Nous devons nous améliorer, mais c’est vrai pour tout le monde dans le paddock."

"L’ADN de notre sport est que tout le monde fasse un meilleur travail. C’est une bonne chose que Lewis ait cet état d’esprit en disant ’je dois m’améliorer et m’adapter à la voiture’. Nous adapterons la voiture à Lewis, mais il doit aussi faire un pas en avant. Entre nous, cela se fait de manière très positive et constructive."

"Il y a trois ou quatre ans, si vous faisiez une erreur et que vous aviez quatre ou cinq dixièmes de retard sur votre coéquipier, vous perdiez peut-être une rangée, alors qu’aujourd’hui vous perdez six ou sept positions. Charles était sur la deuxième ligne, mais trois ou quatre centièmes plus lent et il aurait été sixième, donc nous devons rester calmes."