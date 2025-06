Pirelli F1 dévoile les objectifs principaux de ses pneus pour 2026

Pirelli travaille d’arrache-pied sur les pneus pour 2026, alors que la Formule 1 entrera dans une nouvelle ère réglementaire. Les pneus seront plus étroits mais ce n’est pas la seule nouveauté pour 2026, comme l’explique Mario Isola, directeur du programme F1 du manufacturier, qui soulève des enjeux stratégiques avec la gomme C6 la plus tendre introduite cette année.

"Je dirais que le composé fait son travail, car nous avons eu, en particulier au Canada, une très bonne qualification parce que le C6 est très proche du C5" a déclaré Isola. "Mais elle est différente en termes de comportement, ce qui fait que les équipes ont du mal à comprendre complètement le C6, alors qu’elles connaissent beaucoup mieux le C5."

"La C5 donne plus de confiance au pilote, mais les performances de la C6 sont légèrement supérieures. Ce que j’aimerais pour l’avenir, c’est une C6 avec un plus grand écart [de temps au tour] par rapport à la C5. Aujourd’hui, il est d’environ deux dixièmes de seconde et nous avons besoin d’au moins une demi-seconde."

"Nous voulons donc une voiture encore plus agressive, mais avec un niveau de dégradation similaire à celui que nous avons aujourd’hui, afin d’élaborer différentes stratégies pour l’année prochaine. Nous travaillons sur une C6 avec cet objectif."

L’autre grande nouveauté sera le pneu pluie, avec un changement de philosophie qui permet d’espérer une utilisation plus efficace des gommes sculptées, souvent problématiques sous la pluie : "Je crois que nous sommes maintenant dans une bonne situation. Le pneu intermédiaire était déjà plus ou moins défini."

"Et nous devons maintenant valider de nouvelles solutions pour l’extrême pluie en essayant d’avoir le croisement dans une position différente de celle d’aujourd’hui. Nous voulons rendre le pneu extrême humide plus utilisable, pas seulement derrière la voiture de sécurité, mais pour qu’il soit un vrai pneu de course."

"Nous savons que le problème sur chaussée extrêmement mouillée est de toute façon la visibilité, donc nous n’allons pas résoudre ce problème, mais nous essayons d’avoir un croisement qui, comparé à ce qui est actuellement à 118%, est quelque chose qui est à 115-116%."