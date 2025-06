Norris : Technique de pilotage et mental, des facteurs indissociables

Lando Norris a expliqué comment il s’efforce constamment de s’améliorer sur les aspects du pilotage et de la psychologie afin de continuer à se battre pour le titre de Formule 1 cette année.

Le pilote McLaren a été franc et honnête au sujet de ses difficultés mentales tout au long de l’année, ainsi que de ses difficultés rencontrées pour maîtriser la MCL39 à la limite, une voiture plus délicate pour lui que pour son équipier, Oscar Piastri.

Ces deux aspects ont parfois été indissociables cette année, avec des moments comme son erreur en Q3 en Arabie Saoudite – où il s’est crashé alors qu’il semblait bien parti pour la pole position – et son accrochage avec Piastri au Canada, qui lui a fait perdre du terrain au championnat.

Quand on lui a demandé si le pilotage et l’aspect technique étaient plus ou moins importants que l’aspect mental, Norris a expliqué que ce sont des facteurs tout aussi déterminants qu’il doit gérer pour progresser.

"Je pense qu’il y a toujours un peu des deux, on essaie toujours de s’améliorer dans les deux domaines."

"Je ne suis certainement pas parfait dans aucun des deux domaines, mais je pense davantage à l’aspect technique et à la nécessité de comprendre comment tirer le meilleur parti de cette voiture, par rapport à celle de l’an dernier. C’est ce qui compte le plus pour moi en termes de temps au tour."

"Je pense que si je n’ai pas été satisfait cette année, c’est bien sûr parfois à cause d’erreurs, mais aussi parce que la voiture ne me donnait pas les sensations que je souhaitais et ne me donnait pas les éléments nécessaires pour en tirer le meilleur parti."

"On ne peut dissocier les deux facteurs, c’est difficile de savoir lequel arrive en premier au final, mais je pense que les deux sont responsables, d’une certaine manière. Mais en même temps, j’essaie toujours de m’améliorer des deux côtés. Donc je ne penserai jamais être complet, ou être simplement satisfait et passer à autre chose."

"Chaque sportif, chaque athlète, quel qu’il soit, essaie constamment de s’améliorer dans ces deux domaines, que ce soit sur le plan de la pratique de son sport et son mental."