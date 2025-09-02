Pirelli envisage une grille de F1 séparée par quatre secondes en 2026

Les premières données fournies par les écuries pour les monoplaces 2026 à Pirelli révèlent des écarts importants dans les performances prévues. Le fournisseur officiel de pneus F1 constate déjà des différences notables dans les simulations.

Selon Pirelli, ces écarts ne se limitent pas à de simples détails : les niveaux d’appui aérodynamique varient jusqu’à 30 % d’une équipe à l’autre, et les prédictions de temps au tour s’étendent sur une plage de quatre secondes, comme le révèle l’ingénieur en chef Simone Berra.

"Les équipes nous aident évidemment beaucoup et nous fournissent des simulations. Mais parfois, elles ont une vision différente du résultat de leurs simulations" a déclaré Berra. "Parfois, leurs charges sont différentes de celles fixées par la FIA, ce qui rend difficile pour nous de comprendre quelle sera la situation réelle pour les voitures de 2026."

La situation concernant les prévisions relatives d’appui et de performances être compliquée par la diversité des freins. En effet, si les équipes commencent à miser davantage sur la récupération d’énergie plutôt que sur le freinage pour ralentir les voitures, cela pourrait avoir un impact considérable sur les cycles de température des pneus.

"Nous échangeons des informations avec les équipes pour essayer de comprendre quelles températures nous allons observer sur les pneus. Les essais sur les voitures mulets ne sont pas vraiment pertinents, car l’année prochaine, nous aurons un ensemble de roues complètement différent."

"Je suis presque certain que nous verrons beaucoup de différences dans la manière dont les équipes tenteront de gérer les températures des deux essieux. Il n’y a pas de convergence en termes de simulations de températures, mais aussi en termes de charges, comme je l’ai déjà mentionné."

"Nous devons donc comprendre qui est le plus proche de la réalité et qui ne l’est pas. Car lorsque vous constatez des différences de 20 % ou 30 % dans les charges, vous vous demandez laquelle est la bonne."

"Il est évident que nous envisageons le pire scénario pour le moment, car nous devons nous prémunir contre certaines charges. Nous essaierons ensuite de vérifier cela pendant la saison et de procéder à une évaluation correcte."

Mais lorsque le développement des pneus 2026 se terminera pour Pirelli, le travail ne s’arrêtera pas, puisque le manufacturier se lancera vers 2027 avec la deuxième mouture des gommes pour la nouvelle réglementation.

"Il sera crucial de recueillir suffisamment d’informations lors des premières épreuves de l’année prochaine, car nous aurons alors la feuille de route pour 2027, qui débutera assez tôt dans la saison. Nous pourrons ainsi nous engager dans la bonne direction si des changements s’avèrent nécessaires pour l’avenir."