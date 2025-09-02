Pourquoi Hadjar ’ne peut pas dire non’ à un baquet chez Red Bull Racing

Olivier Panis affirme que le superbe podium d’Isack Hadjar à Zandvoort prouve que le jeune rookie de 20 ans a le caractère pour réussir aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull.

Dimanche, aux Pays-Bas, le pilote Racing Bulls a démontré que sa 4e place en qualifications n’était pas usurpée et a tenu le rythme des top teams autour de lui. Il a certes profité de l’abandon de Lando Norris pour accéder à la 3e place mais Hadjar n’a commis aucune faute.

Cela lui a valu beaucoup d’éloges dans le paddock, y compris ceux du vainqueur du GP de Monaco 1996, Olivier Panis, au micro de RMC Sport.

"Honnêtement, c’est un jeune qui me parle, qui fait du très bon travail, qui dit ce qu’il pense. Je trouve le gamin sympa parce qu’il est honnête avec lui-même, autant dans ses beaux moments que dans des moments plus difficiles. Il ne se cache derrière rien, il a un franc-parler. Moi, j’aime beaucoup l’attitude, j’aime beaucoup la motivation qu’il a et l’envie de réussir. Et vu ce qu’il a fait là ce week-end, honnêtement, à Zandvoort, c’est plutôt impressionnant. Sachant qu’il a manqué un peu de temps de roulage aussi le vendredi et faire un podium à Zandvoort avec tous les pilotes qu’il a autour de lui... Félicitations à lui parce que franchement, il fallait le faire."

"Il y a une résistance à la pression aussi qui est assez impressionnante chez lui. Franchement, il est très mature pour un garçon de 20 ans. Mais je pense que c’est son personnage, son état d’esprit, son envie de réussir. Et quand tu as la chance de faire ce métier, que tu as 20 pilotes dans le monde, je comprends sa réaction, ce qu’il veut arriver à faire. On est passé par là, dans des époques différentes. Tu es obligé de te faire aussi ton trou et de t’affirmer et il le fait d’une façon très sportive, avec un gros caractère mais aussi avec une gentillesse et une sympathie qui est formée autour de lui. Je trouve ça très sympa à regarder. Ce qui me plaît le plus, c’est son engagement. Il n’a peur de rien, il ne lâche rien et se bat à 100%."

Hadjar est devenu le plus jeune Français à monter sur un podium en F1 à Zandvoort, alimentant les spéculations selon lesquelles le nouveau venu chez Racing Bulls remplacera très certainement Yuki Tsunoda l’année prochaine. Une bonne idée pour sa 2e année en F1 seulement ?

"Est-ce que c’est un baquet maudit ? Oui et non, parce qu’on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur de l’équipe. Max est un pilote exceptionnel, il règle sa voiture pour lui. Souvent dans des équipes, on pense que l’équipier peut rouler avec les mêmes réglages mais ce n’est pas le cas, c’est même rare. Je reconnais que cette voiture fait peur. Mais d’un autre côté, comment dire non à une équipe de pointe ? Il a 20 ans. Oui, les autres se sont brûlé les ailes, c’est un choix qui n’est pas simple. C’est comme si Ferrari t’appelle demain et te demande de venir rouler pour eux, c’est compliqué de dire non. Surtout quand ce sont des gens qui ont investi sur toi depuis des années. Si c’était une année à dire oui, ça serait l’année prochaine avec la nouvelle voiture. Tout sera remis en question donc pourquoi ne pas réussir aux côtés de Max avec un tout nouvel environnement, une nouvelle stratégie, une nouvelle voiture ? S’il y a un risque à prendre, il faut le prendre maintenant."

"Et qu’est-ce qu’il a à perdre ? Max, quand on lui a donné le baquet il avait 18 ans. Isack a montré sa vitesse, son implication. Apparemment, il sait bien régler sa voiture, il gère bien ses pneus, il a du caractère. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ce n’est qu’un état d’esprit après de la part de Red Bull de vouloir… je ne dirais pas avantager Max mais c’est que Max a une façon peut-être de régler sa voiture, de mettre les gens autour de lui d’une façon qui fait que tout est fait pour lui et un peu moins pour l’autre. Mais aujourd’hui, on se rend compte que ce qui est le plus important, c’est de marquer des points pour les constructeurs. Parce que ça rapporte beaucoup d’argent et que le championnat constructeur est important."

"Je ne pense pas qu’à Red Bull, ce soit des gens stupides. Au contraire, je pense plutôt qu’il y a eu un Max Verstappen éblouissant et qu’il l’est encore. Là, on se rend compte qu’Horner est parti, je pense qu’il va y avoir une réorganisation, que (Laurent) Mekies, ça va faire du bien et qui de plus est français. On voit qu’il protège un peu Tsunoda et je trouve ça tout à fait légitime de sa part. Qu’Isack aille chez Red Bull l’année prochaine avec Mekies, la nouvelle voiture et tout ça, le risque n’est pas si énorme que ça."

"Ce qu’il a en plus pour réussir, c’est la fraîcheur. Les autres qui ont été à côté de lui, malgré le respect que j’ai pour Perez et tous ceux qui sont passés à côté de Verstappen, je ne pense pas qu’ils avaient l’environnement pour les mettre dans une situation comme celle de Max. Je ne parle pas de différence de voiture, toutes ces choses-là. Il est important d’être dans un environnement de confiance avec leur pilote. C’était Max le leader et c’est normal, il l’a prouvé sur la piste. Maintenant, je pense qu’ils se rendent compte que pour gagner le championnat constructeur, il faut qu’il y ait deux pilotes. Tant qu’ils dominaient avec Max, et de loin, ils pouvaient être champions du monde des constructeurs parce que la voiture était tellement bonne que même si le deuxième pilote était un peu moins bien, ils pouvaient marquer des gros points comme Checo l’a fait et tous ces pilotes auparavant. Aujourd’hui, ils sont dans une situation où la voiture n’est pas la meilleure. Max fait l’effort de la mettre là où elle est parce que je pense que c’est un vrai défi. Et je pense qu’Isack est capable de faire ça aussi parce qu’il le prouve avec une Racing Bull qui n’est pas, à mon avis, la meilleure voiture du plateau. Quand j’entends des pilotes qui disent ’si Max était dans cette voiture, il serait champion du monde’, ils me font bien rigoler. C’est trop facile de dire ça."

Le vainqueur du GP de Monaco 1996 a même comparé Hadjar aux jeunes pilotes d’élite d’aujourd’hui.

"Il va falloir voir comment il va grandir dans ce monde. Il faut de la vitesse, de la constance, il ne faut pas faire d’erreurs. Il faut être politicien et je ne suis pas sûr que ce soit son point fort et je le respecte parce que je n’aimais pas ça non plus. Donc, comment il va grandir, on ne sait pas. En tout cas, il a le talent pour se battre avec les meilleurs. Il est peu comme Piastri, un personnage qui ne fait pas de bruit, qui fait son métier, qui gagne des courses, qui pour moi va être champion du monde. Isack, c’est un peu cette nouvelle génération, comme Norris, des garçons très complets. Avec ce qu’il démontre depuis le début de saison et sachant qu’il n’a pas la meilleure voiture, c’est flatteur et encourageant pour la suite. Il a une vitesse en qualification, il sait gérer ses pneus ce qui est très important. Maintenant, il faut le laisser évoluer dans ce monde. Ce n’est pas un monde de bisounours, mais quand tu as la chance de pouvoir faire ça il faut en profiter à 100%. C’est un gamin qui mérite et qui a un bel avenir devant lui s’il ne se brûle pas les ailes et qu’on ne lui brûle pas les ailes."

Par ailleurs, Hadjar recevra un nouveau trophée après avoir accidentellement cassé au niveau de sa base très fine son premier lors des célébrations d’après-course.

"Au GP des Pays-Bas, nous souhaitons évidemment que le troisième reçoive le trophée qu’il mérite," a déclaré Royal Delft, qui produit les coupes en porcelaine... très fragiles !

"Nous allons fabriquer un nouveau trophée pour Hadjar. Le trophée brisé restera avec lui, souvenir d’un moment légendaire pour lui."