Pirelli dévoile ses choix de pneus pour Bakou, Sepang et Singapour
Trois circuits, deux gammes de pneus différentes sélectionnées
Pirelli a officialisé les choix de pneumatiques qui seront proposés aux équipes lors du prochain enchaînement de trois Grands Prix (après Monza et Madrid), programmé entre la fin septembre et le début du mois d’octobre. Avec l’Azerbaïdjan et Singapour, deux épreuves disputées sur des circuits urbains, la Formule 1 mettra le cap sur la Malaisie, où les caractéristiques très particulières du tracé de Sepang ont conduit le manufacturier à retenir une sélection différente.
Pour les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Singapour, Pirelli a retenu les trois composés les plus tendres de sa gamme actuelle. Le C3 sera ainsi le pneu dur, le C4 le pneu médium et le C5 le pneu tendre.
Ce choix concerne donc deux circuits urbains aux contraintes différentes mais qui ont en commun un niveau de sollicitation pneumatique compatible avec l’utilisation de la gamme la plus tendre.
À Bakou comme dans les rues de la cité-État de Singapour, les pilotes disposeront ainsi d’une sélection qui doit permettre d’offrir suffisamment de possibilités aux équipes dans des épreuves où les caractéristiques des tracés urbains peuvent rendre les écarts de performance particulièrement sensibles.
Une sélection différente pour la Malaisie
Pour le Grand Prix de Bahreïn, qui sera exceptionnellement organisé à Sepang du 2 au 4 octobre, Pirelli a en revanche choisi de remonter d’un cran dans sa gamme. Les équipes disposeront cette fois des C2, C3 et C4, soit le trio intermédiaire.
Le circuit malaisien impose en effet des contraintes pneumatiques différentes. Pirelli considère que Sepang exerce un niveau de sollicitation moyen sur les pneus lorsqu’il est comparé à l’ensemble des tracés du championnat.
Mais c’est surtout la nature de son revêtement qui a pesé dans la décision du manufacturier. L’asphalte de Kuala Lumpur est particulièrement abrasif et n’a plus été resurfacé depuis le dernier Grand Prix de Formule 1 organisé sur place, en 2017.
Cette caractéristique constitue un élément important dans la préparation de la course, puisque l’abrasion élevée peut accélérer la dégradation des pneumatiques et modifier sensiblement l’équilibre entre les différentes stratégies.
Pirelli veut favoriser plusieurs stratégies
Pirelli n’a toutefois pas retenu les trois composés les plus durs de sa gamme pour Sepang. L’objectif est précisément de conserver un éventail suffisamment large de stratégies possibles pendant la course.
Le choix des C2, C3 et C4 doit notamment contribuer à réduire l’écart de temps au tour entre une stratégie à un arrêt et une stratégie à deux arrêts. En évitant une différence trop importante entre ces deux options, Pirelli espère ainsi favoriser une plus grande diversité tactique.
Cette approche doit permettre aux équipes de disposer de plusieurs solutions en course, plutôt que de voir une stratégie s’imposer naturellement en raison d’un avantage pneumatique trop marqué.
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