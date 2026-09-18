Antonelli était ’un des trois plus grands de tous les temps’ en karting

Nico Rosberg a affirmé que Kimi Antonelli fait partie des trois plus grands pilotes de karting de l’histoire, et qu’il va devenir certainement le plus grand pilote de sa génération. Le champion du monde de F1 2016 est impressionné par celui qui déroule sa deuxième saison et pourrait devenir à 20 ans le plus jeune champion de l’histoire de la Formule 1, puisqu’il a 81 points d’avance sur George Russell et 101 sur Lewis Hamilton.

Antonelli a passé plusieurs années à courir en karting avant une ascension rapide en monoplace, et il a notamment couru en 2019 dans l’équipe de Rosberg. Après être passé à la compétition en monoplace en 2021, Antonelli a laissé derrière lui un héritage en karting qui compte parmi les meilleurs de tous les temps, selon l’Allemand.

"Je l’avais dans mon équipe de karting à l’époque, et c’était l’un des plus grands pilotes qu’on ait jamais vus en karting" a déclaré Rosberg à Sky F1. "Tous les plus grands de tous les temps ont fait du karting, Senna, Hamilton, Verstappen."

"Kimi a été l’un des trois plus grands de tous les temps en karting, son talent est donc générationnel. Nous le voyons cette année. C’est tout simplement incroyable la façon dont il pilote, la vitesse qu’il a jour après jour. Il est tout simplement rapide tout le temps."

Pour tempérer son propos, Rosberg a affirmé que le rythme d’Antonelli a été favorisé par les nouvelles voitures de 2026 et l’abandon des monoplaces à effet de sol, qui avaient parfois posé problème au jeune Italien dans sa première saison.

"Je dirais aussi que les voitures sont devenues un peu plus faciles cette année, ce qui lui a permis de montrer plus rapidement son talent générationnel. Cela aurait probablement été un peu plus difficile si les voitures étaient restées comme l’année dernière, car elles étaient plus extrêmes, un peu plus difficiles à conduire."

"Il y serait de toute façon parvenu tôt ou tard. C’est principalement son talent générationnel, et je pense que la réglementation l’a légèrement aidé en lui donnant la chance d’être à ce point extrêmement dominant."

Reste un élément qui pourrait tout changer pour Antonelli, la pression de son premier titre mondial. L’Italien pourrait être gagné par "une panique croissante" selon Rosberg, si les évolutions apportées par McLaren et Ferrari le ramenaient plus souvent dans le peloton.

McLaren a gagné deux des trois derniers Grands Prix avec Lando Norris et aurait pu gagner Madrid aussi sans mauvais timing pour la VSC.

"McLaren est en forme. Et le pire scénario serait que McLaren commence soudainement à prendre le large, avec peut-être avec une amélioration de la Ferrari, et que Kimi commence à retomber un peu plus dans le peloton."

"C’est une situation comparable à celle que j’ai vécue l’année de mon titre : je commençais à perdre du terrain et je ne pilotais plus aussi bien. Lors des quatre dernières courses, j’ai commencé à retomber dans le peloton."

"À un moment donné, même au Mexique, lors des qualifications, je me retrouvais en difficulté jusqu’au dernier instant. J’étais sixième en Q3 jusqu’à la toute fin. Dans chacune de ces courses, je me suis retrouvé troisième à un moment donné, et non deuxième, avec [Max] Verstappen qui me percutait, comme à chaque course."

"Donc, s’il venait à retomber ne serait-ce qu’un peu dans le peloton, le risque augmenterait, et on commence alors à paniquer de plus en plus face à la situation."