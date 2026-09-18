Mercedes F1 révèle comment des ’codes secrets’ ont permis à Antonelli de gagner

Andrew Shovlin a expliqué comment Mercedes F1 prépare ses pilotes à des situations comme celle qui a décidé du Grand Prix d’Espagne, et qui a permis à Andrea Kimi Antonelli de gagner la course sur le Madring. Le directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe a détaillé comment il a fait réduire la vitesse au pilote italien dans les virages qui ont précédé la voiture de sécurité virtuelle tout en le laissant dans le bon delta.

Grâce à une utilisation de codes secrets, ils ont pu créer cette stratégie dans l’urgence, ce que n’a pas réussi à faire McLaren avec Lando Norris, et qui a permis au pilote Mercedes de s’emparer de la victoire au détriment de son rival.

"Eh bien, nous utilisons des codes secrets pour leur donner une idée de la possibilité qu’ils veuillent s’arrêter sous voiture de sécurité pendant la course. Mais nous essayons de ne pas faire savoir aux autres équipes quels sont ces codes. Donc, nous les changeons chaque semaine" a expliqué Shovlin dans le podcast NU Silver Arrows.

"Nous avons eu le drapeau jaune, Bono confirme. Kimi a en fait un peu levé le pied et s’est accordé une seconde de plus, ce qui était probablement... il aurait peut-être pu rentrer sans cela. Cela l’a certainement rendu possible."

"Et si vous regardez la caméra embarquée de la voiture de Kimi, vous verrez que l’entrée de Kimi n’a pas été une chose facile. Et vous verrez qu’au moment où il s’arrêtait sur son emplacement aux stands, les pneus arrivaient en même temps qu’il s’immobilisait. C’était donc un arrêt difficile à exécuter dans ce laps de temps."

Antonelli était proche de l’entrée des stands lorsque la direction de course a déployé la voiture de sécurité virtuelle, et Mercedes avait les deux jeux de pneus prêts pour Antonelli et George Russell, grâce à un travail de préparation en amont.

"Nous étions concentrés dimanche matin pour nous assurer que nous étions prêts à réagir à n’importe quel incident, et ce que l’on fait dans ce cas, c’est s’assurer qu’à chaque étape de la course, on sait ce que l’on fait s’il y a une VSC, une voiture de sécurité. Et c’est normal. Toutes les équipes fonctionnent ainsi."

"Mais même s’il y a un plan, il peut encore y avoir des occasions où une petite discussion s’engage. C’est du genre, oh, est-ce qu’on a vraiment envie de faire ça ? Et ce qui était agréable à voir ici, c’est qu’il y avait un plan. Kimi savait qu’il était dans la fenêtre pour une VSC. Bono l’a confirmé dès qu’il y a eu un incident."