Pirelli détaille le programme des tests pour 2026 à Barcelone

Pirelli a tiré un bilan positif de la course en Espagne, avec de nombreuses stratégies provoquées par la dégradation et la chaleur. Malgré un départ de 19 pilotes en pneus tendres, les choix se sont ensuite panachés largement entre deux et trois arrêts.

Le travail n’est pas fini pour le manufacturier, qui va faire des tests en vue de 2026 sur le même circuit avec trois équipes, dès ce mardi, et encore demain. Mercedes fera deux jours de tests, et sera accompagnée un jour de Racing Bulls et l’autre de Red Bull.

"Un dimanche très intéressant en termes d’utilisation des pneus. Comme l’an dernier sur ce circuit, les tendres se sont révélés les plus compétitifs, peut-être même plus qu’en 2024" a déclaré Mario Isola, directeur de Pirelli en compétition.

"Concernant la dégradation, les données observées sont assez cohérentes avec celles des essais libres du vendredi : elle était importante mais gérable. L’usure était également importante, mais sans surprise, même si, lors de certains relais, la limite a été atteinte sur l’avant gauche, le pneu le plus sollicité sur ce circuit."

"Certains pilotes ont bouclé plus de 20 tours avec un train de tendres, même s’ils étaient partis avec le plein d’essence, tandis que d’autres ont réussi à en boucler 30, voire plus, avec un train de médiums."

"Il y avait aussi la variable Red Bull, qui a tenté de varier les plaisirs en optant pour une stratégie à trois arrêts, clairement plus lente sur le papier. Ils n’avaient rien à perdre avec Tsunoda, puisqu’il partait des stands, mais avec Verstappen, c’était un pari risqué qui aurait dû lui assurer un podium, lui permettant de terminer non loin des McLaren."

"Cependant, l’intervention de la voiture de sécurité en fin de course a changé la donne pour Max, qui avait mené une course très agressive jusque-là, poussant toujours au maximum, mais ses chances ont ensuite été anéanties."

Et l’Italien de détailler le programme des tests qui se dérouleront mardi et mercredi : "Pirelli restera sur ce circuit pour deux journées d’essais, ces mardi et mercredi, qui seront très importantes pour 2026."

"À cette occasion, Mercedes, Red Bull Racing et Racing Bulls fourniront leurs voitures et pilotes. Mardi, George Russell sera en piste pour Mercedes, tandis qu’Isack Hadjar et Liam Lawson piloteront tous deux une Racing Bulls. Mercredi, Kimi Antonelli sera au volant de la Mercedes, tandis que Yuki Tsunoda pilotera une Red Bull."