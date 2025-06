Les statistiques après le Grand Prix d’Espagne

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Oscar Piastri devance Lando Norris pour la cinquième fois cette saison en qualifications, en neuf Grands Prix. L’an passé, il n’avait battu son coéquipier que quatre fois sur toute la saison. Il fait donc déjà mieux !

L’Australien signe sa quatrième pole position en carrière – toutes obtenues cette année – avec à la clé le plus gros écart enregistré cette saison pour une pole ce samedi : 0’’209.

Lando Norris décroche la 2ᵉ place, permettant à McLaren de verrouiller la première ligne en Espagne pour la première fois depuis 1998, lorsque Mika Häkkinen et David Coulthard occupaient ces deux premières positions.

Depuis 1991, 32 des 35 vainqueurs à Barcelone se sont élancés depuis la première ligne (en comptant cette année).

Max Verstappen se classe 3ᵉ : c’est la première fois depuis 2020 qu’il ne prend pas le départ en première ligne ici.

George Russell, 4ᵉ, se retrouve dans la même position qu’en 2024, où il avait pris la tête dès le premier virage.

C’est la deuxième fois seulement cette saison que Hamilton devance Charles Leclerc sur un tour chronométré en qualifications.

Kimi Antonelli (6ᵉ) signe son premier départ dans le top 10 depuis Miami.

Leclerc (7ᵉ) reste en dehors des quatre premières places à Barcelone pour la troisième saison consécutive.

Pierre Gasly se classe 8ᵉ : seul Bahreïn lui a offert un meilleur départ en 2025.

Isack Hadjar (9ᵉ) confirme sa belle régularité : il accède à la Q3 pour la cinquième fois cette saison, et la troisième fois de suite.

Fernando Alonso, 10ᵉ, enchaîne une troisième apparition consécutive en Q3 – une première pour lui en 2025.

Alex Albon se classe 11ᵉ, ce qui représente le meilleur résultat de Williams en qualifications à Barcelone depuis 2017.

Gabriel Bortoleto (12ᵉ) signe la meilleure qualification de sa jeune carrière en Formule 1.

Liam Lawson, 13ᵉ, est devancé 6 fois sur 7 par Hadjar depuis son retour chez Racing Bulls en qualifications.

Lance Stroll, 14ᵉ, retrouve exactement la même position de départ qu’en 2024 sur ce circuit.

Ollie Bearman (15ᵉ) clôture une séance difficile pour Haas : c’est le plus mauvais résultat combiné de l’équipe en Espagne depuis 2021.

Esteban Ocon (17ᵉ) signe sa plus mauvaise qualification en carrière sur ce circuit.

Carlos Sainz est éliminé dès la Q1 pour la première fois depuis Abou Dhabi 2023 – un revers inattendu devant son public.

Yuki Tsunoda, 20ᵉ, termine au dernier rang – c’est la deuxième fois qu’un pilote Red Bull occupe cette place en qualifications cette année, après Lawson en Chine.

La course

McLaren signe son 52ᵉ doublé en Formule 1 et son premier en Espagne depuis 2000, lorsque Mika Häkkinen et David Coulthard avaient monopolisé les deux premières places à Barcelone.

Oscar Piastri remporte sa cinquième victoire de la saison.

Il devient le troisième pilote McLaren de toute l’histoire (!) à enchaîner huit podiums consécutifs, après Ayrton Senna en 1988 et Lewis Hamilton en 2007.

Lando Norris termine 2ᵉ à Barcelone pour la deuxième année de suite.

Charles Leclerc, 3ᵉ, monte pour la première fois sur le podium du Grand Prix d’Espagne, à sa huitième participation. C’est son 2e podium d’affilée, après Monaco.

Ferrari retrouve le podium à Barcelone pour la première fois depuis 2017.

George Russell, 4ᵉ, répète exactement son résultat de l’an dernier, avec une même position au départ et à l’arrivée.

Nico Hülkenberg, 5ᵉ, réalise la meilleure performance de Sauber depuis Imola 2022 (où Bottas avait terminé 5ᵉ). C’est aussi son meilleur résultat à Barcelone en douze départs, et son meilleur résultat personnel depuis cinq ans, quand il courait alors chez Renault.

Ce qui permet à Sauber de gagner deux places d’un coup au classement des constructeurs (10e à 8e place).

Lewis Hamilton, 6ᵉ, connaît son plus mauvais résultat à Barcelone depuis son accrochage avec Rosberg au départ en 2016. Il enregistre toutefois son huitième classement dans les points cette saison – le meilleur total pour un pilote sans podium.

Isack Hadjar, 7ᵉ, améliore encore son meilleur résultat en carrière, après sa 8ᵉ place à Monaco. Il offre un second top 10 consécutif à Racing Bulls.

Pierre Gasly, 8ᵉ, signe son meilleur Grand Prix d’Espagne depuis sa 8ᵉ place avec Red Bull en 2019. Alpine marque des points pour seulement la deuxième fois de l’année. L’équipe française passe bonne dernière au classement des constructeurs néanmoins.

Fernando Alonso, 9ᵉ, inscrit ses premiers points de la saison à domicile.

Max Verstappen, initialement 5ᵉ sur la ligne, d’arrivée est reclassé 10ᵉ après une pénalité de 10 secondes. Il enregistre son pire résultat à Barcelone depuis 2017 et sa plus mauvaise position finale en course (quand il fut classé) depuis Monza 2017.

Gabriel Bortoleto, 12ᵉ, obtient son meilleur résultat en Grand Prix.

Carlos Sainz, 14ᵉ, échoue à marquer des points pour la première fois en onze participations au Grand Prix d’Espagne.

Kimi Antonelli, victime d’un abandon sur panne unité de puissance, reste hors des points pour la troisième course consécutive. Mercedes n’avait plus abandonné à Barcelone depuis l’accrochage Hamilton–Rosberg au départ de l’édition 2016.

Alex Albon, contraint à l’abandon, enregistre son premier DNF de la saison, après en avoir connu sept l’an dernier.