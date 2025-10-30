Pirelli boucle à Mexico son ultime test de développement des pneus F1 2026

Le dernier test de développement de Pirelli pour les pneus de Formule 1 2026, avant que toutes les équipes ne puissent les essayer lors de la session d’après-saison après le Grand Prix d’Abu Dhabi de cette année, s’est déroulé sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico, après le dernier Grand Prix.

Fort de sa 10e place au Grand Prix du Mexique le week-end dernier, Gabriel Bortoleto a pris la piste mardi 28 octobre au volant d’une voiture d’essai basée sur l’actuelle Sauber C45. Pirelli a testé les pneus les plus tendres de la nouvelle gamme tout au long de la journée, du C3 au C6.

Dans la matinée, le pilote brésilien a testé toutes les options disponibles, en commençant par les composés les plus tendres avant de passer à des pneus plus durs afin de profiter de la hausse progressive de la température de la piste.

Les premières heures ont été consacrées à des essais de performance, qui ont permis aux ingénieurs de Pirelli d’évaluer les écarts entre les différents composés en termes de temps au tour. L’après-midi, les meilleures options identifiées le matin ont été testées lors d’essais plus longs, jusqu’à 15 tours, afin de mesurer les niveaux de dégradation.

Gabriel Bortoleto a bouclé 136 tours mardi, parcourant au total 585 kilomètres. Son meilleur temps, 1’19"089, a été réalisé au 45e tour. Les conditions météorologiques sont restées stables tout au long de la journée, avec un ciel dégagé et des températures de piste atteignant 51°C.

Les essais Pirelli se sont poursuivis hier mercredi, avec Valtteri Bottas au volant d’une voiture mulet basée sur la Mercedes W16. Le Finlandais a suivi un programme similaire à celui réalisé par Bortoleto.

Le pilote a donc testé les composés les plus tendres de la gamme, du C3 au C6. La plupart des essais ont porté sur le composé le plus dur de cette gamme, qui est le plus souvent choisi pour les week-ends de course pendant la saison.

Après plusieurs tours de performance, chacun précédé d’un tour de chauffe pour amener les pneus à la bonne température, Bottas a terminé l’évaluation du composé C3 par une série de longs runs. Bottas a suivi un programme similaire, comprenant des tours de performance, avec les autres composés, choisis sur la base des essais effectués par Bortoleto la veille, afin d’analyser les différences de performance en termes de temps au tour et de niveaux de dégradation.

En fin d’après-midi, Frederik Vesti (qui a participé à l’EL1 du Grand Prix du Mexique pour Mercedes) a pris le volant et a testé plusieurs structures de pneus différentes au cours de séries de 10 tours.

Le meilleur temps réalisé par le pilote danois a été de 1’19"657 au 41e tour, tandis que Bottas a établi une référence de 1’18"204 dans son 109e tour. Ces temps au tour ne sont toutefois pas comparables, car chaque pilote suivait un programme différent.

Au cours de la journée, 161 tours au total ont été effectués (112 tours pour Bottas et 49 pour Vesti), couvrant 693 kilomètres, dans des conditions de piste très similaires à celles de mardi, avec une température de l’asphalte atteignant 49°C.

Au total, 1 278 kilomètres ont été parcourus sur le circuit Hermanos Rodríguez au cours des deux jours d’essais.

Le prochain test des pneus 2026 est prévu le mardi 9 décembre à Abu Dhabi, lors des essais officiels avec toutes les équipes après le dernier Grand Prix de la saison.