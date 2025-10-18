Gasly pense qu’Alpine F1 ’se remet dans le match’ avec sa 13e place

Pierre Gasly s’est qualifié 13e à Austin à l’occasion des Qualifications Sprint, soit une meilleure position que ce qu’il espérait initialement avec une A525 peu performante. Le pilote Alpine F1 y voit une progression importante après plusieurs week-ends très difficiles.

"Je suis plutôt satisfait du résultat obtenu en Qualifications Sprint. Les derniers rendez-vous ont été compliqués et nous n’étions pas vraiment dans la bataille. L’équipe a travaillé d’arrache-pied depuis Singapour pour trouver des axes d’amélioration et il était important d’afficher davantage de performances pour nous remettre dans le match" a déclaré le Français.

"Je pense que c’est ce que nous avons fait. Bien sûr, nous en voulons toujours plus, mais au vu du travail fourni par tout le monde, nous pouvons être satisfaits puisque nous disposons d’une bonne base pour la suite du week-end."

"Pour le Sprint, nous devrons essayer d’optimiser notre départ pour gagner des places et voir où cela nous mène. C’est un circuit piégeux et nous abordons les séances les unes après les autres en tentant de tirer le maximum du matériel à notre disposition dès que nous sommes en piste."

Franco Colapinto a échoué en SQ1 avec la 17e place finale, et il regrette de ne pas avoir pu se mettre dans une position assez bonne : "La journée n’a pas été des plus simples et, avec une seule séance d’essais libres, nous n’avons pas réussi à résoudre certains problèmes rencontrés ni à peaufiner notre package."

"Je crois que la voiture a du potentiel, et notre résultat ne reflète pas forcément ce que nous pourrions faire en réussissant tout. J’ai eu du mal à trouver de l’adhérence, surtout à la remise des gaz. Les sensations n’étaient pas au rendez-vous lors de mes tentatives en SQ1, et le vent s’est levé en fin de journée, ce qui a rendu les choses un peu plus imprévisibles."

"Ce circuit offre généralement de belles courses, donc nous verrons ce que nous pourrons faire demain, tout en pensant aux qualifications et au Grand Prix. Nous donnerons tout pour remonter au classement et nous profiterons de ce temps de roulage pour continuer à apprendre et cibler des améliorations entre les séances."