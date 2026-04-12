Piastri, un pilote à la force tranquille dans un paddock F1 sous tension

Dans un paddock de Formule 1 souvent rythmé par les émotions à fleur de peau, Oscar Piastri cultive une approche à part. Discret, posé et rarement démonstratif, le pilote McLaren s’impose pourtant comme l’une des figures montantes de la catégorie reine sans jamais renier sa personnalité.

La saison passée, l’Australien s’est retrouvé au cœur d’un duel intense face à son équipier Lando Norris pour le titre mondial. Une bataille de tous les instants, durant laquelle Piastri n’a que très peu laissé transparaître ses émotions, que ce soit dans la victoire ou dans l’adversité.

Même dans des situations potentiellement explosives, comme à Monza, son calme est resté intact. Invité par McLaren à céder sa deuxième place à Norris, alors qu’il n’était pas responsable de la situation, Piastri avait répondu avec un détachement remarquable : "Je veux dire, nous avions dit qu’un arrêt au stand lent faisait partie de la course, donc je ne comprends pas vraiment ce qui a changé ici. Mais si vous voulez vraiment que je le fasse, je le ferai."

Une consigne qu’il a appliquée sans broncher, avant de défendre son équipe face aux médias après la course.

La fin de saison a été tout aussi révélatrice de son tempérament. Longtemps en tête du championnat avec 34 points d’avance, Piastri a finalement vu Norris inverser la tendance pour s’imposer avec 13 points d’écart, le coup décisif intervenant lors de la finale à Abu Dhabi.

À la radio, loin de toute frustration apparente, l’Australien a salué son rival et son équipe : "Cela a été une superbe saison à essayer de nous battre l’un l’autre, donc félicitations. Bravo à tout le monde. Saison fantastique. Merci pour tout le travail. Nous avons essayé d’y arriver, mais cela n’a pas suffi. Bravo à tous. Merci."

Un état d’esprit qui ne doit rien au hasard comme Piastri le confie aujourd’hui.

" Je me sens clairement plus à l’aise aujourd’hui que lors de ma première saison en F1," explique-t-il à Fox Sports.

Pour Piastri, rester fidèle à lui-même est une clé essentielle de sa progression.

"Cela a toujours été quelque chose de très important pour moi : être simplement moi-même en dehors de la piste et ne pas essayer de forcer quelque chose qui ne me correspond pas."

"Je trouve souvent difficile d’être dans la plaisanterie ou de lancer des piques si je ne peux pas le soutenir par mes performances en piste. Pour moi, rester détendu et être moi-même, cela a toujours été naturel."

Avec l’expérience et les résultats, le pilote McLaren reconnaît toutefois une évolution.

"Quand on se sent de plus en plus à l’aise, on peut se permettre de plaisanter, par exemple sur le fait de ne pas avoir fait les deux premières courses de l’année ou ce genre de choses."

"Une fois que vous avez des résultats et, disons, une certaine crédibilité, vous vous sentez plus libre de vous montrer tel que vous êtes, sans être constamment le pilote de F1 ultra-professionnel."

"C’est simplement ma façon d’être, et je pense que chacun est unique à sa manière."