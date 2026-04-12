Norris nomme ses quatre pilotes de F1 préférés de tous les temps

Lando Norris a cité ses quatre pilotes de Formule 1 préférés de tous les temps dans une nouvelle vidéo partagée par McLaren F1. Lui-même champion du monde en titre, il a nommé quatre vainqueurs de titre mondiaux.

Le pensionnaire de Woking a opté pour quatre champions du monde qu’il a regardés en grandissant. Pour débuter sa liste, il a choisi la proximité en sélectionnant les pilotes britanniques Lewis Hamilton et Jenson Button.

"Voici mes quatre pilotes de F1 préférés de tous les temps" a déclaré Norris. "Nous commençons par deux Britanniques. Jenson et Lewis, en fait. C’étaient les gars que je soutenais quand j’étais enfant et qui m’ont inspiré. Donc, deux Britanniques, deux pilotes incroyables, deux pilotes McLaren, deux de mes favoris."

Lorsqu’il a fallu compléter les places restantes sur sa liste, il a continué à opter pour des champions du monde récents, dont un autre qui a roulé pour McLaren, mais n’a pas choisi des noms de décennies précédentes comme Ayrton Senna, Alain Prost ou Niki Lauda.

"Les numéros trois et quatre sont un peu plus délicats. Je vais citer des personnes que j’ai vu courir en grandissant et que j’ai côtoyées. Pour le numéro trois, je vais probablement devoir choisir Seb Vettel. Parce que c’est tout simplement un type adorable. C’est un homme bien."

"Quand je commençais la course automobile, il gagnait ses championnats avec Red Bull. Donc, pour moi, voir cela, le vivre... c’était un homme passionné, il avait du style avec ses casques et des choses comme ça. Il était un pilote à part pour moi dans ce sens-là."

"Numéro quatre, mon quatrième pilote préféré. Je vais probablement choisir Fernando [Alonso]. Encore une fois, un gars que j’ai regardé en grandissant, un gars que j’ai côtoyé lors de mes premières années chez McLaren, lorsqu’il courait encore pour l’écurie."

"Il a juste une bonne personnalité, c’est une personne charmante, quelqu’un avec qui je m’entends bien, et c’est tout simplement un mec sympa. Quand vous mélangez une bonne personnalité avec un immense talent de pilote, je pense que ces quatre-là sont de très bons pilotes."