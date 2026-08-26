Des louanges après les essais F3 : un ’incroyable’ Madring ’à l’ancienne’ qui va séduire la F1

Le Madring a franchi une étape importante avant son entrée officielle au calendrier de la Formule 1 : le nouveau circuit de Madrid a accueilli ses premières véritables journées de roulage avec des monoplaces de Formule 3. Si 19 drapeaux rouges en deux jours ont rappelé le caractère particulièrement exigeant du tracé espagnol, les premiers pilotes à l’avoir découvert ont surtout été séduits par son caractère, sa variété et son faible droit à l’erreur.

L’objectif de cette répétition générale dépassait largement les seules performances des F3. Il s’agissait également de tester l’ensemble de l’organisation qui sera mobilisée lors du Grand Prix d’Espagne le mois prochain : commissaires, équipes médicales, services d’intervention et procédures de la FIA.

Le directeur de course de la FIA, Rui Marques, a ainsi fait le déplacement directement depuis Zandvoort afin de superviser ces essais. Le dispositif déployé était conséquent, avec 120 commissaires, 60 membres du personnel médical, neuf ambulances, 23 pompiers, huit véhicules incendie ainsi que 30 véhicules de secours et d’assistance.

19 drapeaux rouges en deux jours

Le Madring n’a pas tardé à montrer son caractère impitoyable. Neuf drapeaux rouges ont été nécessaires lundi, puis dix autres mardi. La plupart des interruptions ont été provoquées par des contacts avec les murs en béton, davantage que par de véritables problèmes liés à la sécurité du circuit.

Cette succession d’incidents constitue néanmoins un premier enseignement pour la Formule 1 : le tracé madrilène offre peu de marge aux pilotes lorsqu’ils dépassent la limite.

Les conditions n’ont d’ailleurs pas facilité la tâche des concurrents. Les travaux encore en cours ont laissé de la poussière sur le circuit, tandis qu’un vent soutenu a contribué à maintenir des niveaux d’adhérence relativement faibles.

Les pilotes de Formule 3 ont malgré tout largement apprécié leur découverte du tracé.

Freddie Slater, pilote Audi F1, a été le plus rapide lors de la première journée et s’est montré particulièrement enthousiaste.

"J’aime tout sur ce circuit," a-t-il déclaré.

"Je pense qu’il est incroyable. Je pense que c’est l’un des meilleurs circuits sur lesquels j’ai jamais piloté. Tous les meilleurs circuits, comme Macao ou Monaco, sont ceux qui ont du caractère."

Pour le jeune pilote, c’est précisément cette personnalité qui pourrait permettre au Madring de se distinguer.

"Je pense que c’est la chose la plus spéciale qu’ils aient faite ici," a-t-il ajouté.

Slater a également décrit le tracé madrilène comme un circuit renouant avec une philosophie devenue plus rare dans la Formule 1 moderne.

"C’est probablement l’un des circuits les plus amusants à piloter sur un tour," a-t-il estimé.

"Un circuit incroyable, à l’ancienne, avec des virages intéressants et beaucoup de caractère".

Une appréciation qui rejoint les premières observations faites sur le comportement des pilotes : la précision semble davantage récompensée que l’agressivité, tandis que les erreurs peuvent rapidement se payer au contact des murs.

L’un des éléments les plus spectaculaires du circuit est évidemment La Monumental, une longue courbe relevée de 550 mètres. Les F3 ont déjà montré à quel point cette portion pourrait devenir déterminante : sous l’effet de la compression, certaines monoplaces frottaient fortement sur l’asphalte.

La hauteur de caisse, un casse-tête pour la F1 ?

Ce détail pourrait prendre une importance considérable lorsque les monoplaces de Formule 1 prendront la piste. Les équipes devront probablement surveiller très attentivement la hauteur de caisse afin d’éviter une usure excessive du fond plat. Une usure trop importante du plancher conduira à une disqualification lors du Grand Prix.

Les premières données recueillies par les équipes et les pilotes permettront donc de mieux comprendre les compromis nécessaires sur ce tracé particulièrement particulier, notamment dans les réglages aérodynamiques et mécaniques.

Sur le plan des performances, le meilleur temps de la deuxième journée a été signé par Ugo Ugochukwu en 1’49"034 avec sa F3. Les premières estimations suggèrent que les Formule 1 pourraient tourner autour de 1’34" lorsque le championnat arrivera à Madrid.

Une répétition générale jugée rassurante

Malgré les 19 drapeaux rouges enregistrés en deux jours, aucun problème majeur n’a été relevé concernant les procédures de sécurité ou la capacité opérationnelle du circuit.

La FIA n’a exprimé aucune inquiétude particulière après cette première répétition générale.

Le test aura donc permis de valider une grande partie du dispositif avant le véritable rendez-vous de la Formule 1. Les commissaires, les équipes médicales, les services de récupération et les procédures d’intervention ont tous pu être confrontés aux réalités d’un week-end de course sur le nouveau tracé.

Le circuit lui-même est désormais largement opérationnel. Les derniers travaux concernent principalement les infrastructures situées autour de la piste : paddock, garages, tribunes et espaces réservés aux spectateurs.

Pour son premier contact avec une compétition automobile, le Madring a donc livré un signal plutôt encourageant. Exigeant, spectaculaire et manifestement peu tolérant envers les erreurs, le nouveau circuit madrilène semble déjà posséder ce que les pilotes recherchent souvent le plus : une véritable personnalité.