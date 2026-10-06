McLaren F1 reconnaît ses mauvais choix mais s’interroge surtout sur son développement

Huit jours seulement après être repartie bredouille du Grand Prix d’Azerbaïdjan, McLaren a connu une nouvelle course particulièrement difficile à Sepang. La situation n’a pas été aussi mauvaise qu’à Bakou, puisque Oscar Piastri a terminé sixième et Lando Norris neuvième, mais ce résultat reste très éloigné des attentes d’une équipe qui remportait encore des Grands Prix quelques semaines auparavant. Surtout, Andrea Stella reconnaît une erreur dans le choix des pneumatiques au départ et commence à s’interroger sur le développement récent de la monoplace face aux progrès de la concurrence.

Dans une course où les décisions stratégiques ont été nombreuses, McLaren a manqué la plus importante en choisissant de placer ses deux pilotes en pneus mediums pour le départ. Un choix qui paraissait pourtant parfaitement défendable au moment de le prendre.

Historiquement, Sepang est un circuit qui sèche relativement rapidement. Son revêtement rugueux contribue également à mettre les slicks en température, leur permettant de fonctionner même lorsque la piste conserve encore une certaine humidité. Ces caractéristiques ont poussé McLaren, comme plusieurs autres équipes, dont Ferrari, à privilégier les pneus pour piste sèche au départ.

La réalité s’est révélée différente. La piste est restée trop humide beaucoup plus longtemps qu’anticipé et les intermédiaires ont rapidement pris un avantage considérable.

McLaren pensait que les slicks fonctionneraient beaucoup plus vite

Stella reconnaît que cette décision a constitué le moment le plus délicat de toute la course pour le muret des stands. Les observations réalisées avant le départ semblaient pourtant conforter McLaren dans son analyse : les intermédiaires se détérioraient rapidement et les slicks fonctionnent traditionnellement très facilement sur l’asphalte de Sepang.

"Sur le muret des stands, en termes de décisions et de stratégie concernant les pneumatiques, le moment le plus difficile a certainement été le départ, lorsqu’il n’était pas clair si la piste nécessitait des pneus intermédiaires ou si les pneus pour piste sèche allaient fonctionner."

Sur ce type d’asphalte, ce que nous avions déjà constaté pendant les tours de mise en grille, c’est que les pneus intermédiaires se détérioraient très rapidement. Et sur ce type d’asphalte également, les pneus pour piste sèche fonctionnent très, très facilement, beaucoup plus facilement que sur pratiquement tous les autres circuits."

"D’après ce que nous pouvions observer, la piste semblait donc suffisamment sèche pour rester en piste avec les slicks, et nous pensions qu’ils allaient monter en température assez rapidement. Mais dans les faits, cela a pris davantage de tours que nous le pensions."

"Avec Lando, nous avons donc perdu du temps en course et, avec Oscar également, nous avons perdu du temps parce qu’il a fallu passer par les stands et accepter que la piste n’était adaptée qu’aux pneus intermédiaires. C’était le moment le plus compliqué."

Piastri a rapidement pris une décision radicale. À la fin du deuxième tour de formation, l’Australien est rentré aux stands pour chausser les intermédiaires. Il a ainsi sacrifié sa position sur la grille, mais s’est au moins assuré de disposer des bons pneumatiques lorsque la course a véritablement commencé.

Les pilotes restés en slicks ont rencontré de telles difficultés que Piastri était déjà remonté à la dixième place à la fin du premier tour lancé, soit seulement quatre positions derrière celle qu’il occupait initialement sur la grille.

La situation de Norris a été beaucoup plus coûteuse. Le Britannique a rapidement chuté jusqu’au 15e rang et, comme les autres pilotes encore équipés de pneus pour piste sèche, a perdu énormément de temps à chaque tour.

McLaren faisait partie des équipes ayant finalement un pilote en intermédiaires tandis que l’autre poursuivait en slicks. Stella insiste cependant sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie volontaire destinée à couvrir les deux scénarios.

La différence entre Piastri et Norris résultait avant tout de l’incertitude concernant le moment où les pneus pour piste sèche allaient devenir plus performants.

"Non, ce n’était pas aussi simple que de séparer les stratégies. Il s’agissait davantage de l’incertitude concernant le temps nécessaire pour que les pneus pour piste sèche commencent à fonctionner et, dans les faits, cela a pris plus longtemps que ce que nous pensions."

"Au bout du compte, nous avons donc mal évalué le point de croisement à partir duquel les pneus pour piste sèche seraient plus rapides que les intermédiaires. Mais il n’y avait pas une logique aussi simple que de dire : ’Séparons les stratégies et voyons laquelle est la bonne’. Nous pensions que les pneus pour piste sèche allaient fonctionner plus rapidement."

Les pilotes participaient eux aussi à cette réflexion. Et sur ce point, Stella reconnaît que McLaren a peut-être influencé Norris dans la mauvaise direction.

Piastri avait rapidement acquis la conviction que les conditions n’évolueraient pas suffisamment vite. Norris semblait lui aussi plutôt favorable à un passage par les stands, mais son équipe a finalement tenté de prolonger l’utilisation des mediums.

"Je pense que, pour Oscar, c’était en quelque sorte Oscar lui-même qui pensait que cela n’allait pas évoluer rapidement. Et avec Lando, il est possible que nous ayons orienté Lando dans la mauvaise direction."

"Je pense qu’il était probablement davantage d’avis qu’il fallait s’arrêter pour passer les intermédiaires mais, comme nous en avons discuté, nous avons en quelque sorte essayé de voir s’il était possible de rester en piste avec les pneus mediums."

Piastri sixième, Norris seulement neuvième

McLaren est progressivement parvenue à réparer une partie des dégâts. Au moment de la dernière intervention de la voiture de sécurité, Piastri et Norris avaient retrouvé respectivement les septième et huitième positions.

L’abandon de George Russell a ensuite offert une place supplémentaire à Piastri, qui a finalement terminé sixième.

Norris a connu une fin de course plus compliquée. Le Britannique a été surpris lorsque la file de voitures derrière la voiture de sécurité a fortement ralenti, ce qui l’a fait retomber jusqu’à la 11e position. Après le nouveau départ, il est parvenu à récupérer deux places pour franchir l’arrivée au neuvième rang.

McLaren a donc au moins renoué avec les points après son zéro pointé de Bakou, mais sixième et neuvième restent des résultats très insuffisants pour une équipe qui se battait encore pour les victoires quelques semaines auparavant.

Et cette évolution de la hiérarchie commence à susciter des interrogations chez Stella.

"Nous observons en F1 un scénario qui semble évoluer assez rapidement. En Hongrie, nous avons apporté quelques évolutions et nous étions en mesure de décrocher la pole position en Hongrie, à Zandvoort, puis nous étions en mesure de décrocher la pole et pratiquement la victoire à Madrid sans la voiture de sécurité virtuelle."

"Et puis, très rapidement et de manière intéressante, alors que nous avons également apporté des évolutions, la situation a changé. Je pense que nous devons nous pencher sur notre propre développement."

"Nous ne constatons aucune anomalie dans nos données, mais nous devons reconnaître que certains concurrents ont potentiellement développé leur voiture avec des progrès plus importants que les nôtres."

McLaren n’a donc pas identifié de problème manifeste dans les données de ses nouveautés. Mais Stella reconnaît que les progrès de l’équipe ont peut-être simplement été insuffisants face à ceux réalisés par ses principaux adversaires.

Ferrari impressionne Stella, Singapour doit apporter des réponses

Stella refuse ainsi de prédire que Singapour conviendra davantage à McLaren. Avant le week-end malaisien, l’équipe pensait déjà que Sepang constituerait un circuit relativement favorable.

Ferrari a par ailleurs impressionné le directeur de McLaren. Lewis Hamilton s’est retrouvé dans une situation comparable à celle de Norris durant la course, mais a réussi à remonter jusqu’à la troisième place, ce que Stella considère comme une indication de la compétitivité de la monoplace italienne.

"Les conditions étaient très particulières en Malaisie. Je pense donc que nous devrons mieux comprendre le comportement des voitures, et Ferrari était également très, très forte ici."

"Vous avez vu que Lewis Hamilton était avec Lando et que, depuis cette position, il a réussi à récupérer plusieurs places en dépassant des voitures pendant la course, ce qui signifie que c’était clairement l’une des meilleures voitures en piste."

"Je pense que nous devons nous donner encore un peu de temps. Personnellement, je ne suis pas en mesure de dire si Singapour nous conviendra davantage ou non parce que, du point de vue du tracé, nous pensions que Sepang serait un circuit correct pour nous. Cette incertitude vient du nouveau scénario en matière de compétitivité, mais aussi du fait que nous devons peut-être mieux comprendre les évolutions que nous avons nous-mêmes apportées. Et Singapour nous donnera une meilleure réponse."