Piastri seulement 7e sur le Madring après une Q3 ratée

Oscar Piastri s’élancera seulement depuis la septième position sur la grille du Grand Prix d’Espagne à Madrid, loin de son coéquipier Lando Norris, auteur de la pole position. Le pilote McLaren avait pourtant affiché un rythme suffisamment solide tout au long du week-end pour espérer davantage, mais une deuxième tentative en Q3 particulièrement décevante l’a empêché de se mêler à la lutte pour les premières places sur le Madring, où les possibilités de dépassement et le niveau de dégradation des pneus restent encore incertains.

Interrogé sur sa séance de qualifications et notamment sur sa dernière partie, Piastri a reconnu avoir perdu le bénéfice des leçons de son premier tour en Q3 lors de sa seconde tentative.

"Je pense que le premier tour n’était pas trop mauvais, mais le deuxième tour a été assez catastrophique, pour être honnête. Donc oui, c’est décevant," a-t-il expliqué.

L’Australien a notamment rencontré des difficultés dès le premier virage, avant de parvenir à améliorer certains secteurs de son tour. Mais ces progrès n’ont pas suffi à compenser les erreurs et la perte de rythme initiale.

"Le virage 1 n’a pas très bien commencé et, à quelques endroits, j’étais nettement meilleur que lors du tour précédent, mais une fois que vous sortez du rythme ici, cela rend les choses très difficiles," a poursuivi le pilote McLaren.

Piastri estime ainsi que cette qualification ne reflète pas nécessairement le niveau de performance affiché par la MCL40 depuis le début du week-end. McLaren disposait selon lui d’un rythme raisonnable, mais la difficulté consistait surtout à reproduire ce niveau de performance avec suffisamment de régularité sur le nouveau circuit madrilène.

"Ce n’était donc pas une très bonne séance pour moi. Je pense que, ce week-end, le rythme a été raisonnable, il s’agissait simplement d’essayer d’être là de manière constante et, malheureusement, c’est l’une de ces séances où l’on aimerait simplement pouvoir la recommencer," a-t-il regretté.

Avec cette septième place, Piastri devra désormais se concentrer sur la course et tenter de profiter des éventuels événements qui pourraient modifier la hiérarchie. Le Madring a déjà montré ses difficultés en matière de dépassement en F3 et F2, tandis que les nombreux incidents survenus lors des différentes séances ont également rappelé le caractère particulièrement piégeux de ce nouveau tracé.

La dégradation des pneus pourrait toutefois jouer un rôle déterminant dimanche et offrir quelques possibilités supplémentaires. Piastri reste donc prudent avant le départ, tout en sachant que McLaren devra être prête à saisir la moindre opportunité.

"Oui, certainement, il faudra attendre et voir. Les dépassements ne vont certainement pas être faciles et il y a un gros point d’interrogation concernant la dégradation des pneus, donc il faudra attendre et voir ce que nous aurons," a conclu Piastri.