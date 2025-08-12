Hamilton nie avoir donné ’des ordres’ dans les documents envoyés à Ferrari

Lewis Hamilton a été questionné à nouveau sur le contenu des documents qu’il a envoyés à Ferrari dans l’espoir de construire un avenir meilleur avec l’équipe.

Le septuple champion du monde a précisé que ces documents ne contenaient « aucune consigne », mais seulement des suggestions, contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre.

"Il n’y avait aucun ordre. C’était juste des idées du genre : ’Hé, si on faisait ça…’, ’Avons-nous essayé ça ?’, ’Si on faisait ça, on pourrait peut-être alléger certains aspects, ou s’améliorer sur ceci ou cela’."

"Il s’agissait simplement d’échanges, et Fred [Vasseur] et moi avons discuté, et l’équipe a semblé très réactive."

"Comme je l’ai déjà dit, il s’agit simplement de comprendre l’environnement dans lequel on évolue. Il faut s’adapter, et je pense que les personnes avec qui on travaille finiront par apprendre à s’adapter, à s’adapter à nos besoins. Cette année, comme je l’ai dit, la réaction aux progrès que nous avons réalisés dans tous les domaines a été formidable, et la passion et l’envie de toujours s’améliorer sont, je pense, ce qui est le plus formidable dans cette équipe."

"Tout le monde veut simplement faire mieux, savoir et trouver des moyens de s’améliorer. "

"C’est pourquoi je sais que cette équipe a absolument tous les ingrédients nécessaires pour réussir, et j’y crois profondément. C’est pourquoi j’ai signé ici."

Les suggestions portaient selon Hamilton sur "le moteur pour l’année prochaine, la suspension avant, la suspension arrière et les problèmes que je rencontre avec cette voiture ainsi que sur des ajustements structurels pour améliorer l’organisation globale."

Il a indiqué avoir tenu des réunions régulières avec la direction, le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, le directeur technique Loïc Serra et d’autres responsables de département.

Charles Leclerc avait déclaré en Hongrie que son approche était différente.

"Je ne crée pas de documents de mon côté, mais j’organise des réunions dès mon retour à Maranello. Chaque pilote a sa façon de communiquer ses impressions à l’équipe. J’ai ma façon de faire, qui est différente de celle de Lewis, mais cela ne veut pas dire que je suis exclu des idées et suggestions à moyen ou long terme."