Piastri pense avoir la même approche ’sans compromis’ que Verstappen

Oscar Piastri pense qu’il a la même approche des luttes en piste que Max Verstappen, mais qu’elle se traduit de manière moins agressive que chez son adversaire. Le pilote McLaren F1 note toutefois qu’ils sont tous les deux sans compromis.

"Même sans que Max ne le dise, rien qu’en le regardant depuis des années et en courant contre lui, je le savais déjà" a expliqué Piastri à BBC Sport. "J’ai l’impression qu’en toute honnêteté, j’ai peut-être que c’est une approche un peu moins brutale."

"Mais ce n’est certainement pas différent. Max et moi courons l’un contre l’autre d’une manière assez similaire. C’est très robuste, sans compromis, et je pense que nous repoussons tous les deux les limites dans une certaine mesure."

L’Australien pense qu’il est difficile de réussir à trouver le bon compromis pour une lutte propre : "J’essaie toujours d’être juste, mais la frontière est très mince entre une lutte rude mais correcte, et le dépassement de la limite."

"Et il est toujours difficile de trouver cet équilibre. J’ai l’impression que nous avons tous les deux beaucoup de respect pour nos courses respectives. Nous savons à quoi nous attendre, surtout après quelques batailles cette année."

En revanche, il reconnait qu’il doit parfois se faire violence pour ne pas franchir la fameuse limite : "Je ne sais pas si c’est dû à mes gènes. Mais il y a beaucoup d’efforts conscients pour maintenir cela."

"Peut-être que cela vient un peu plus naturellement, mais il faut essayer de rester dans cette zone agréable où l’on peut être calme et savoir ce qui fonctionne pour soi. Je suis toujours un être humain et j’ai toujours des émotions, donc je dois toujours les contrôler."

"C’est l’une de mes forces. A 99 % du temps, je suis probablement aussi calme qu’il y paraît. Il y a évidemment des moments dans la voiture où mes émotions sont mises à l’épreuve. Mais cela nous ramène au travail que l’on fait, en mettant les choses en perspective."

Ses manoeuvres plus posées sont-elles liées à son caractère ? Piastri pense que c’est possible : "Je ne sais pas s’il s’agit d’un parallèle, mais ils sont certainement liés."

"D’une certaine manière, ils sont opposés, n’est-ce pas ? Ma personnalité calme et certains de mes dépassements sont du côté agressif. Mais je pense que ces coups viennent du fait que je suis capable d’être calme et de penser clairement."