Un bon choix de carrière : Sainz se félicite d’avoir rejoint Williams F1

Carlos Sainz l’avait promis, et il a tenu parole : après quelques courses d’adaptation épineuses chez Williams F1, il s’est fait à sa nouvelle équipe, sa nouvelle voiture et un tout nouveau style de pilotage.

L’Espagnol est désormais au même niveau que son coéquipier, voire devant Alexander Albon (surtout en qualifications). Et même si les écarts de points sont colossaux au classement, Carlos Sainz a prouvé une fois de plus sa formidable capacité d’adaptation en F1.

« Ne sous-estimez pas à quel point c’était difficile pour moi, les trois premières courses. Le processus d’adaptation avec une nouvelle équipe, à quel point ça a été dur », a justement déclaré à Crash.net l’ancien pilote Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari à Barcelone.

« Même maintenant que je suis à un assez bon niveau avec la performance de la voiture et la vitesse, même si je pense encore avoir plus à venir, ne sous-estimez pas à quel point il a été difficile aussi de comprendre avec mon ingénieur, avec l’équipe de stratégie, de créer des liens et de commencer à travailler vraiment, vraiment bien. »

« Je pense que cela nous a encore coûté des points, beaucoup de points, à cause de ce manque d’expérience avec l’équipe. Mais une chose qui me laisse confiant, c’est la vitesse. La vitesse est là. »

À Monaco, Carlos Sainz a marqué des points pour la 4e fois consécutive ; mais que le chemin fut ardu pour en arriver là.

L’Espagnol confie avoir été pris par surprise par le pilotage de la FW47 en début d’année, notamment car sa mémoire musculaire lui a joué des tours.

« Il y a des choses dans la voiture que j’ai ressenties en Chine et en Australie qui m’ont pris par surprise », a expliqué Sainz.

« J’étais très rapide lors des essais d’Abu Dhabi avec la voiture de l’année dernière, j’étais très rapide lors des essais de Bahreïn, et à Melbourne jusqu’aux qualifications. Et la Chine étant un week-end sprint, j’ai découvert des choses sur la voiture en qualifications que je ne savais pas exister parce que je ne les avais pas expérimentées lors des essais. »

« Honnêtement, je pensais que j’allais faire de meilleurs tours que ce que j’ai fait, et après avoir découvert cela, je me suis mis au travail avec mes ingénieurs pour essayer de trouver des moyens de piloter en contournant ces problèmes, essayer de changer les réglages de la voiture pour éviter cela. »

« Après avoir fait cela, les dernières courses ont été à un niveau qui, honnêtement, est meilleur que prévu. »

« Je suis presque sûr qu’il y a encore des choses à découvrir qui me freineront certains week-ends, mais j’espère que ce seront des week-ends isolés où je découvrirai une chose et que je ne me serai pas adapté à une chose. »

Où Carlos Sainz pense-t-il qu’il doit progresser en priorité ? Apparemment, sa façon de communiquer avec son ingénieur de course et son équipe, un peu comme Lewis Hamilton avec Ferrari…

« Je pense que c’est là que nous devons élever un peu le niveau et je pense que cela n’a jamais été mon problème », a-t-il ajouté.

« J’ai toujours tendance à bien lire les courses, c’est juste la façon dont je communique à l’équipe, la façon dont l’équipe comprend ce que je communique et ce que je reçois en retour de l’équipe, afin que nous prenions les bonnes décisions et suivions le bon processus. »

« Je pense que cela n’a pas fonctionné exactement de la meilleure façon récemment, mais je suis confiant que nous pouvons bien faire fonctionner les choses. »

Carlos Sainz se sent ‘complètement chez lui’ chez Williams

Si Carlos Sainz s’est aussi bien adapté à l’équipe de Grove, c’est aussi parce qu’il y a été bien accueilli, dans un environnement accueillant et favorable.

« Il y a encore des membres de l’équipe et des gens avec qui j’aimerais passer un peu plus de temps pour mieux comprendre certaines choses au sein de l’équipe, et pour cela, j’aurai certainement besoin d’années pour continuer à créer des liens et à mieux comprendre les gens », a-t-il dit.

« Et ce qu’ils essaient de faire et ce que nous essayons d’accomplir dans différents domaines. Mais je pense que je peux être assez content de là où j’en suis actuellement. »

Le bon choix de Williams F1

Désormais, Carlos Sainz, très courtisé l’hiver dernier, ne regrette pas du tout d’avoir refusé le projet Sauber/Audi pour avoir rejoint Williams F1. Surtout que l’équipe aura une unité de puissance Mercedes F1 l’an prochain…

« J’ai certainement signé avec Williams parce que j’ai vu le potentiel de revenir au niveau où j’étais avec Ferrari, ou n’importe laquelle des meilleures équipes. Sinon, je n’aurais jamais signé avec Williams », a dit Sainz.

« J’ai vu ce potentiel, cette vision, ce projet et j’ai certainement cru que l’équipe pouvait le faire. Sinon, je n’aurais pas signé. »

C’est même meilleur que prévu pour Carlos Sainz, qui se paie le luxe de parfois devancer son ancienne équipe, Ferrari, en qualifications ou en course !

« Je ne vais pas mentir, la hausse des performances est arrivée plus tôt et plus rapidement que prévu. Avec les deux dernières courses en particulier, je pense que nous performions à un très haut niveau. »

« Malheureusement, les résultats n’ont pas été très favorables de notre côté du garage, même si nous avons été extrêmement rapides les samedis et dimanches, les résultats n’ont pas confirmé ce bon sentiment. »

« C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et ça viendra. Nous faisons des erreurs et c’est une année pour faire des erreurs. »