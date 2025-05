Piastri : les équipes qui n’ont ’rien à perdre’ vont ’prendre des risques’

Oscar Piastri s’attend à voir des équipes du fond de grille prendre de gros risques stratégiques, et cela pourrait compliquer la vie des pilotes de tête, qui pourraient trouver des retardataires sur leur chemin et être perturbés par le fait que d’autres auront plus de latitude à tenter des stratégies risquées.

"Une course compliquée, très compliquée. Je pense qu’il y a beaucoup de réserves à faire. Je pense qu’il y aura beaucoup de paris sur les voitures de sécurité, les drapeaux rouges, surtout si vous n’êtes pas dans une position qui rapporte beaucoup de points" s’interroge Piastri.

"Il y aura beaucoup de risques pris, parce qu’en fin de compte, si les choses tournent mal, vous ne perdez rien. La situation est donc potentiellement plus difficile pour les équipes de tête, comme la nôtre, mais pas seulement pour une équipe. Nous allons donc attendre et voir, mais ce n’est pas simple du tout."

L’Australien s’attend à des difficultés stratégiques et à une course défavorisant les leaders, même s’il visera quand même la pole position : "Je préférerais toujours être en pole que n’importe où ailleurs, mais je pense qu’ici c’est un peu différent, parce que cela vous donne le contrôle de la course."

"Ce n’est pas comme une course normale, où nous avons vu l’année dernière que si vous voulez rouler 10 secondes de moins au tour, vous pouvez le faire. C’est donc très différent d’une course normale, mais cela rend les choses très difficiles, car c’est vous qui avez le plus à perdre. C’est ce qui est le plus important."

"Tous ceux qui sont derrière vous peuvent prendre un peu plus de risques. Il y a différentes stratégies d’équipe que vous pouvez déployer, mais c’est très, très compliqué. Mon cerveau fait encore des nœuds à cause de certaines des réunions que nous avons eues aujourd’hui !"

Heureusement, Piastri pense pouvoir compter sur une monoplace performante : "On devrait avoir une voiture rapide, on était rapides ici l’an dernier et le premier tiers de saison se passe bien, donc il n’y a aucune raison de penser l’inverse."

Bien que Red Bull ait retrouvé du rythme, il ne pense pas que la RB21 sera supérieure sur tous les terrains : "A Imola c’était le cas, mais je ne pense pas que ce sera le cas chaque semaine. Red Bull a trouvé du rythme lors des derniers week-ends et Imola était un tracé qui a semblé leur convenir, donc on verra."