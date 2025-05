Après son film sur la F1, Hamilton révèle avoir d’autres productions dans les tuyaux

Lewis Hamilton affirme avoir plusieurs projets cinématographiques en cours après avoir fait ses débuts en tant que producteur du prochain film sur la Formule 1.

Le pilote Ferrari faisait partie des 18 pilotes présents à la projection privée du prochain film intitulé « F1 : Le Film », dans lequel Brad Pitt incarne le pilote fictif Sonny Hayes, qui fait son retour avec l’écurie APX GP.

Hamilton, producteur du projet via sa propre société, Dawn Apollo Films, a été étroitement impliqué pour garantir l’authenticité du film.

S’exprimant au Grand Prix de Monaco, Hamilton a révélé qu’il développait déjà plusieurs nouveaux projets, notamment des animations et des documentaires, après ses premiers pas importants dans l’industrie cinématographique.

"Je n’ai jamais fait ça auparavant, mais j’ai des concepts, des idées pour les films."

"Au moins deux d’entre eux seront des films d’animation, et l’un d’eux est déjà lancé sur la première partie du scénario, donc c’est passionnant."

"Ensuite, il y aura des documentaires, et surtout des films."

Le quadragénaire a exprimé une immense fierté de voir sa société de production apparaître à l’écran.

"Quand on regarde le film, au début, on voit tous les logos des différentes maisons de production, et celui de Dawn Apollo apparaît, c’est incroyable."

"Ensuite, assez tôt dans le film, on commence à nous dire qui a produit le film, et on a trouvé mon nom, et je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est dingue »."

Interrogé sur son impression générale du produit fini, Hamilton a décrit l’expérience comme "vraiment intéressante et incroyable", soulignant l’opportunité de collaborer avec le réalisateur Joe Kosinski et le producteur Jerry Bruckheimer tout en découvrant le processus de réalisation.

"De l’écriture du premier scénario aux 30 premières pages, en passant par la construction de l’histoire et le travail avec les scénaristes pour garantir un résultat aussi authentique que possible, c’était génial."

"Et puis, penser que le projet est enfin là après tout le travail accompli, et que Hans Zimmer nous a rejoint pour la bande son… je suis un grand fan de lui donc c’était la cerise sur le gâteau."