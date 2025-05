Mercedes F1 : Antonelli voit le GP de Monaco comme une ’rédemption’

Andrea Kimi Antonelli est impatient de courir à Monaco ce week-end. Le pilote Mercedes F1 n’a qu’une expérience sur ce tracé mais il s’attend à un week-end impressionnant dans une monoplace de Formule 1 sur un tracé unique en son genre.

"J’aime ce circuit, je l’ai découvert l’an dernier pour la première fois en F2 et j’ai hâte de rouler demain pour voir à quoi ça ressemble au volant d’une Formule 1. Mais je suis très impatient" a déclaré Antonelli, qui explique le travail effectué après Imola et la déception de son week-end à domicile.

"On a analysé ce qui s’est mal passé à Imola, surtout le rythme de course. On avait du rythme en qualifications et c’était de ma faute, mais le rythme de course était un peu moins bon."

"On a analysé et on espère être plus forts ce week-end. Le week-end était difficile de mon côté, c’était décevant. Je sais ce que j’ai mal fait et ce que je devrai faire mieux pour ma prochaine course à domicile qui sera Monza. Mais c’est dommage."

"Quand j’ai mis les mediums au deuxième relais j’ai commencé à avoir des problèmes d’accélérateur avant que ça lâche complètement. Je sentais que quelque chose n’allait pas mais j’espérais que ça tienne, mais ça n’a pas été le cas. Ne pas terminer son Grand Prix à domicile n’est jamais idéal."

L’Italien est prêt à tourner la page de la déception de sa course à domicile : "Je me sens bien, j’ai pu me remettre d’Imola qui était un week-end chargé et intense. C’était difficile, mais j’ai pu me reposer et préparer ce week-end. Il sera important car ça doit être un week-end de rédemption et je suis impatient. J’aime le circuit et j’aime cet endroit."