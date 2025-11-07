Piastri : je me sens bien plus à l’aise que ces dernières semaines

Oscar Piastri après s’est qualifié en troisième position du Sprint du Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos.

Il se retrouve derrière son équipier, en pole, et la Mercedes de Kimi Antonelli mais le pilote McLaren est assez heureux de sa performance après les déboires de ces dernières semaines.

"Les pneus tendres étaient un peu différents de ce à quoi je m’attendais en SQ3. J’ai connu quelques moments chauds lors de mon premier tour, ce qui n’était pas idéal."

"C’était un peu dommage, mais au final, je me sens beaucoup plus à l’aise aujourd’hui que ces dernières semaines."

"Les essais libres se sont très bien passés. Je pense que les qualifications sprint ont changé certaines choses, il a fallu un peu de temps pour s’y habituer. Au final, je suis plutôt satisfait. J’aurais aimé faire un peu mieux, mais nous pouvons certainement nous battre avec ce que nous avons, et il y a évidemment beaucoup plus de points à gagner dimanche."

À propos des prévisions de pluie et de vents violents pour samedi, il admet que "ça va être une journée intéressante. Voyons voir quel temps il fera."

"J’essaierai de saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Je pense que le rythme de la voiture est vraiment bon, j’espère donc que cela se traduira par de bons résultats, quelles que soient les conditions."