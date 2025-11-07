Gasly explique pourquoi il a ’les boules’ malgré un vendredi ’très positif’

Pierre Gasly a vécu un vendredi surprenant à Interlagos, puisqu’il a failli passer en SQ3 au Grand Prix du Brésil. Le pilote Alpine F1 a été ralenti par un drapeau jaune causé par Charles Leclerc, sans quoi il aurait pu atteindre le top 10.

C’est donc une frustration pour lui d’avoir été perturbé, car il admet qu’il n’avait pas eu un tel niveau d’aisance au volant de sa voiture et de performance face à la concurrence depuis très longtemps.

"On serait passés en SQ3 sans le drapeau jaune, donc c’était très différent d’Austin. J’ai un peu les boules parce que c’est la première fois depuis trois ou quatre mois que j’ai une voiture avec ce potentiel" a déclaré Gasly à Canal+.

"C’était le cas en essais ce matin, en SQ1 j’avais un peu mieux à faire, et j’avais le rythme pour aller chercher la SQ3. Je suis très content que l’équipe ait réussi à me donner cette voiture, mais j’ai un peu les boules car ça faisait longtemps qu’on n’avait pas été dans cette position."

Le pilote français s’étonne toutefois de ce regain de forme et espère en comprendre les raisons avant la suite du week-end, qui s’annonce positive malgré tout : "J’étais très à l’aise dans la voiture donc c’est positif, et c’est important de le comprendre car lors de tous les derniers week-ends, on était loin de ça."

"Et là, je pouvais me battre avec les voitures du milieu de peloton. Le drapeau jaune est frustrant mais il y a beaucoup de positif. Demain il va surement pleuvoir lors du Sprint et c’est bien pour remonter. En qualifications, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau je suis content de la voiture que j’ai."

Franco Colapinto a terminé 16e après avoir manqué de peu le passage en SQ2. Il admet être déçu car lui aussi a été surpris par la compétitivité de l’A525 en ce début de week-end, et explique qu’il a toujours besoin d’un peu plus de temps pour se mettre dans le rythme.

"C’était serré, c’est dommage car on est compétitifs ce week-end. Mais j’ai toujours du mal le vendredi à trouver le rythme. J’ai toujours besoin de deux séances d’essais libres pour comprendre la voiture et revenir plus fort le samedi. On doit travailler ce soir et revenir plus forts demain" a déclaré Colapinto.

Interrogé sur le fait que son nouveau contrat puisse lui amener davantage de sérénité au volant, l’Argentin admet que la situation est bien meilleure pour lui :"C’est mieux évidemment, je suis plus détendu et c’est une bonne chose."