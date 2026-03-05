Piastri : je me rapproche de mon plafond de performance

À l’orée de sa quatrième saison en Formule 1, Oscar Piastri estime être plus proche que jamais du plafond de performance qu’il peut extraire d’un week-end de course. Fort de l’expérience accumulée au cours de ses trois premières campagnes, l’Australien aborde le Grand Prix d’Australie avec un sentiment de maturité nouvelle, alors que la discipline entame l’un des plus grands bouleversements réglementaires de son histoire.

La saison passée, Piastri avait échoué de peu dans ce qui constituait son premier véritable combat pour le titre mondial. Auteur de sept victoires, il s’était retrouvé engagé dans une lutte interne intense avec son équipier Lando Norris, tandis que Max Verstappen avait effectué une spectaculaire remontée, comblant plus de 100 points de retard pour forcer un dénouement à trois lors de la dernière manche. Une bataille finale qui avait finalement tourné à l’avantage de Norris.

De retour à Melbourne pour l’ouverture de la saison, le pilote McLaren ne s’attend toutefois pas à voir son équipe débuter en tête de la hiérarchie. Selon les enseignements tirés des essais hivernaux, la nouvelle MCL40 ne devrait pas permettre à l’écurie de Woking de viser la victoire dès le Grand Prix d’Australie. Mercedes et Ferrari sont pressenties pour former le duo de tête, McLaren et Red Bull se positionnant juste derrière.

Dans ce contexte de remise à zéro réglementaire, avec un changement simultané des règles châssis et moteur, Piastri entend mettre à profit les leçons apprises lors de ses trois années en Formule 1. Le pilote originaire de Melbourne se prépare à une adaptation profonde, tant l’expérience de pilotage des monoplaces 2026 diffère de tout ce qui a été connu jusqu’ici.

"Je pense que l’an dernier, ou en tout cas à la fin de 2024, j’avais le sentiment d’avoir pris le dessus sur tous les domaines sur lesquels je devais travailler, mais pas vraiment tous en même temps ou sur un même week-end," nous explique-t-il à Melbourne.

"Ce qui a probablement été le plus positif en 2025 pour moi, c’est que j’ai réussi à rassembler beaucoup plus souvent toutes ces forces et ces apprentissages."

Sur le plan du pilotage pur, Piastri reconnaît que certains aspects restent naturellement plus adaptés à son style que d’autres.

"Il y a encore des choses qui me conviennent mieux que d’autres, et c’est tout à fait naturel. Chaque pilote a des éléments auxquels il s’adapte plus facilement, et d’autres qui demandent plus d’efforts."

"Avec les monoplaces de cette année, tout est tellement différent. On parle de s’adapter à des choses auxquelles on n’a même jamais pensé auparavant en tant que pilote de course."

Face à cette page blanche technique, l’Australien se montre néanmoins confiant.

"C’est un processus totalement nouveau. Ce qui a été très positif pour moi l’an dernier, c’est que la manière d’attaquer quelque chose de nouveau, ou quelque chose que je devais maîtriser, a bien fonctionné et je pense que cela peut s’appliquer à à peu près tout."

Conscient que l’apprentissage ne s’arrête jamais en Formule 1, Piastri relativise son expérience face aux vétérans du plateau.

"On va toujours continuer à apprendre, que l’on ait trois ans dans la discipline comme moi, ou 15 ou 20 ans comme Lewis [Hamilton] et Fernando [Alonso]."

"Je pense que ce fameux ’plafond’, disons-le comme ça, je m’en rapproche. Je l’ai clairement ressenti en 2025, et je pense que les résultats ainsi que beaucoup de week-ends de course le montrent."