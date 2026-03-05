Lawson a hâte de découvrir la hiérarchie de la saison 2026 de F1 ’dès ce week-end’

Racing Bulls entre dans une nouvelle ère avec le début du moteur Red Bull Powertrains Ford, et les progrès à venir seront très importants. Pour Liam Lawson, qui dispute sa deuxième saison complète en F1 mais va être le leader naturel de l’équipe.

Avec un jeune équipier à ses côtés, il va devoir imposer son expérience et aider l’équipe à progresser, et il pense que l’on saura rapidement ce qu’il en est de la hiérarchie pour ce début de saison, même si les circuits varient.

"Beaucoup d’inconnues pour l’instant, j’ai hâte de voir ce que ces voitures apporteront à notre sport. Le développement sera intense et ça va être intéressant de voir où nous en serons et les progrès que nous pouvons faire" a déclaré Lawson.

"On verra rapidement, peut-être dès ce week-end, qui est rapide et qui ne l’est pas. Mais ici c’est difficile en énergie, ce sera un des circuits les plus difficiles sur lesquels nous irons, mais on verra qui est performant."

Interrogé sur la possibilité que le circuit de Melbourne avantage le moteur Red Bull Powertrains Ford, qui est réputé pour avoir une bonne récupération et un bon déploiement d’énergie, le Néo-Zélandais est prudent.

"Hypothétiquement, peut-être ! Mais je n’en ai aucune idée, on le verra en piste. Beaucoup de gens parlent des moteurs, mais de manière réaliste, on ne sait pas qui a utilisé son moteur dans quelles conditions, qui a poussé la puissance."

L’objectif sera avant tout de boucler les courses, de manière à avoir beaucoup de retours de données, mais aussi la possibilité de marquer des points s’il y a beaucoup d’abandons.

"La fiabilité sera très importante en début de saison pour nous, on va se concentrer sur le fait d’avoir une voiture qui tienne jusqu’à l’arrivée, mais avoir une course dans laquelle on opère comme il le faut sera important. Mais il faut aussi être rapide et c’est ce sur quoi on va travailler."