Audi F1 ’part de zéro’ et il reste donc ’beaucoup à faire’, confirme Bortoleto

Gabriel Bortoleto débute ce week-end sa deuxième saison en Formule 1, lors du Grand Prix d’Australie. Le pilote Audi F1 est conscient de la tâche qui l’attend, à la fois à titre personnel, mais aussi pour aider son équipe à arborer cette nouvelle ère de la discipline, et de la structure anciennement nommée Sauber.

En effet, le constructeur allemand s’implique désormais entièrement en Formule 1, et Bortoleto a vu la transformation se faire, avec l’arrivée d’un moteur produit directement dans l’usine de Neubourg, et il a salué le travail accompli par Audi à Hinwil et en Allemagne.

"Je me sens bien, il y a beaucoup de travail à faire, c’est un nouveau moteur, une nouvelle voiture, on apprend beaucoup de choses tous les jours, mais je suis très impatient. C’est un grand défi pour tout le monde, je sens que l’équipe travaille très dur. On a fait beaucoup de progrès et j’ai hâte de prendre la piste et voir où nous sommes" a déclaré Bortoleto.

"Ils méritent beaucoup de crédit pour tout ce que nous avons mis en place. Le nouveau groupe motopropulseur, la nouvelle voiture... nous construisons tout à partir de zéro. Nous sommes une nouvelle équipe, donc je dirais qu’ils ont fait un travail impressionnant, et ils sont également conscients qu’il reste encore beaucoup à faire."

"Je pense que cela m’impressionne parce que ce n’est pas facile et que, dans de nombreux domaines, il n’était pas évident que cela allait se passer ainsi. Je suis impressionné que nous ayons réussi à aller dans la bonne direction et j’espère que nous continuerons sur cette lancée."

"Pour moi, c’est formidable d’être ici pour la deuxième année. Je me souviens avoir été très nerveux ici l’année dernière, lors de ma première participation, où tout était nouveau pour moi : première FP1 de ma carrière, première rencontre avec les médias le jeudi. Aujourd’hui, c’est différent, je suis plus détendu. En même temps, je suis très enthousiaste à propos du projet."

Ce qui lui permet de se fixer des objectifs assez évidents pour cette première saison de nouvelle réglementation : "Apprendre les nouvelles réglementations et apprendre à piloter ces voitures sera la clé, étudier, apprendre et progresser. Et à partir de là, continuer à progresser."