Piastri est satisfait de sa quatrième place, Norris se sentait ’hors du coup’

McLaren F1 a placé ses deux voitures dans le top 5 en Qualification Sprint à Singapour, et ce résultat n’est pas mauvais, même si l’équipe aspire à de meilleures performances. Oscar Piastri est quatrième et sera donc en deuxième ligne de la grille demain pour la course de 100 kilomètres, et il pourrait même être troisième au départ si Max Verstappen est pénalisé pour non-respect des drapeaux jaunes.

Il a expliqué ce qui a façonné sa séance, et notamment le manque de roulage avant cette séance, alors que les essais libres se sont tenus de jour, et qu’il s’agissait de la première heure en piste de nuit.

"Je suis plutôt content. Je pense que c’était plus ou moins tout ce qu’on pouvait faire. C’est très, très délicat lors d’un week-end de Sprint d’extraire tout le temps au tour de la voiture ici" a expliqué le pilote australien.

"J’ai eu l’impression qu’avec les gommes tendres, les choses ont beaucoup plus pris vie. J’étais en difficulté avec les mediums et puis une fois qu’on a mis les tendres, je me suis senti plutôt bien. Donc, ouais, pas un mauvais résultat."

Interrogé sur les difficultés qu’il a ressenties en piste, il détaille ses difficultés : "Ouais, je galérais avec quelques petits trucs dans la voiture. C’était un tout petit peu mieux mais c’est juste le ressenti général de la voiture."

"Ce n’est pas différent de ce qu’on a d’habitude. Il faut vraiment lui tordre le cou pour être rapide et oui, une fois qu’on a rajouté un peu plus d’adhérence avec les pneus tendres, c’était un peu mieux. Mais ça reste globalement un défi."

Lando Norris est cinquième et pense qu’il aurait pu faire mieux, même s’il reconnait avoir été en difficulté tout au long de la séance. Le Britannique estime toutefois que c’est lui le responsable de ce résultat qu’il juge décevant.

"Cinquième, je n’ai pas fait le meilleur deuxième tour sur ces pneus, ni le meilleur premier ! Ce n’était pas un mauvais travail, mais ce n’était pas suffisant. J’étais un peu hors du coup aujourd’hui" a expliqué le champion du monde en titre.

"Au bout du compte, la voiture est meilleure et nous sommes heureux avec l’équipe que les choses fonctionnent comme elles le devraient. Mais c’est serré et il faut faire un tour solide, presque parfait, et je ne l’ai pas faut aujourd’hui. On va voir ce qu’on peut faire mieux et comment progresser."