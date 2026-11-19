Oscar Piastri a plusieurs fois reconnu traverser une saison 2026 particulièrement difficile, au point de ne plus retrouver les sensations qui lui permettaient de piloter naturellement et d’exploiter tout le potentiel de sa monoplace. Après vingt Grands Prix sans la moindre victoire, l’Australien peine toujours à s’adapter aux exigences de la nouvelle génération de Formule 1, alors que son équipier Lando Norris a déjà remporté trois courses. Le pilote McLaren révèle aujourd’hui que les difficultés liées aux nouvelles unités de puissance ont longtemps masqué d’autres problèmes...

La saison 2026 d’Oscar Piastri contraste fortement avec celle qu’il avait réalisée l’année précédente. Alors qu’il avait remporté sept Grands Prix en 2025 et longtemps occupé la tête du championnat du monde, l’Australien n’a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire après les vingt premières courses de cette année.

Dans le même temps, Lando Norris est parvenu à s’imposer à trois reprises au volant de la McLaren MCL40.

Le dernier succès du Britannique, obtenu à São Paulo, a encore accentué l’écart entre les deux équipiers. Piastri n’a terminé que sixième au Brésil et accuse désormais 94 points de retard sur Norris.

Une situation bien différente de celle de 2025, lorsque l’Australien avait réussi à prendre jusqu’à 34 longueurs d’avance sur son équipier dans la lutte pour le titre mondial. Sa fin de saison plus compliquée avait finalement permis à Norris et Max Verstappen de le dépasser au classement, Piastri terminant troisième du championnat, à 13 points du titre.

Mais si ses performances actuelles sont en retrait, le pilote McLaren estime que les raisons sont avant tout liées aux caractéristiques des nouvelles monoplaces. Oscar Piastri avait particulièrement bien réussi à exploiter les voitures de la précédente génération, conçues autour de l’effet de sol.

Le passage à la réglementation 2026 lui a cependant imposé une adaptation beaucoup plus profonde qu’il ne l’avait initialement anticipé.

Dans le podcast Up To Speed, l’Australien a expliqué que ses difficultés se répartissaient en deux grandes catégories : la gestion des nouvelles unités de puissance et le comportement de la monoplace elle-même.

"Cela a clairement été difficile", a reconnu Piastri. "Je pense qu’il y a probablement eu deux défis cette année."

"Les unités de puissance, sans aucun doute. Cela a représenté une remise à zéro considérable, avec la nécessité de désapprendre et de reprogrammer beaucoup de choses que l’on avait apprises depuis l’enfance."

"Mais je pense qu’une fois que nous avons réussi à comprendre tout cela, nous nous sommes rendu compte que le comportement des voitures elles-mêmes était également assez différent."

Au début de l’année, Piastri avait pourtant le sentiment de progresser correctement dans sa compréhension des nouvelles règles.

L’équipe McLaren et ses pilotes avaient consacré beaucoup d’efforts à l’optimisation de l’utilisation de la batterie et aux techniques permettant d’extraire le maximum de performance de l’unité de puissance.

Cette adaptation semblait alors constituer le principal enjeu du pilotage.

"Donc, j’avais le sentiment qu’au début de l’année, nous faisions en réalité du très bon travail pour maîtriser certaines des particularités, disons, de la manière dont il fallait piloter pour tirer du temps au tour de l’unité de puissance, utiliser efficacement la batterie et tout ce genre de choses."

"Et puis, une fois que les règles ont un peu changé et que cela est devenu un peu plus facile, cet aspect a été quelque peu mis de côté et nous sommes revenus aux choses habituelles auxquelles on fait attention, notamment la manière dont la voiture se comporte et ce genre de choses."

"C’est une fois que nous avons mis de côté tout ce qui concernait l’unité de puissance et que nous nous sommes davantage concentrés sur ce que faisait réellement la voiture qu’il est apparu plusieurs choses qui n’étaient pas aussi agréables que je l’aurais souhaité. Et cela a également été difficile de parvenir à les maîtriser cette année."

Piastri n’arrive plus à retrouver son état de fluidité au volant

Les résultats de l’Australien illustrent cette adaptation compliquée. Ses podiums obtenus au Japon et à Miami restent ses deux seules arrivées parmi les trois premiers d’un Grand Prix cette saison.

À 25 ans, Piastri considère que le principal problème ne réside pas seulement dans le manque de performance de sa McLaren, mais aussi dans la manière dont il doit désormais la piloter.

Avec les anciennes monoplaces, il pouvait exploiter son style naturel, caractérisé par une grande fluidité et une précision constante. Les voitures de 2026 lui imposent au contraire des adaptations qui ne sont pas encore devenues instinctives.

"Demandez à n’importe quel pilote automobile, ou probablement à n’importe quel sportif... Lorsqu’ils sont au meilleur de leur niveau et que tout leur vient facilement, ils ne réfléchissent pas à ce qu’ils font", a expliqué Piastri.

"On est simplement dans cet état de fluidité, en quelque sorte. Et je n’ai clairement pas été dans cet état pendant la majeure partie de cette année."

Piastri insiste sur le fait que les monoplaces introduites cette saison représentent une rupture importante avec celles qu’il avait pilotées jusqu’à présent en Formule 1.

Les différences ne se limitent pas à la gestion de l’énergie électrique.

"Les voitures elles-mêmes, surtout par rapport à celles que nous avons pilotées auparavant, sont des machines assez différentes. Il a donc fallu un certain temps pour s’y habituer, c’est certain."

"Et, encore une fois, j’ai dû apprendre à piloter de manières assez différentes. Les duels avec les autres pilotes sont également un peu différents maintenant qu’il n’y a plus de DRS ; tout repose sur la batterie. Il faut donc répartir son énergie et son attention sur davantage de domaines désormais, ce qui ne facilite certainement pas les choses non plus."