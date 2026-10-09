Hamilton a perdu le fil en SQ3 : ’je n’arrivais plus à exploiter la Ferrari’

Lewis Hamilton a terminé la Qualification Sprint du Grand Prix de Singapour à une décevante sixième place, après avoir pourtant affiché un rythme prometteur lors des deux premières phases de la séance. Le pilote Ferrari semblait particulièrement à l’aise avec les pneus mediums, mais le passage aux gommes tendres en SQ3 a complètement changé le comportement de sa monoplace. Victime d’un important survirage et d’un manque d’adhérence à l’arrière, le septuple champion du monde reconnaît également avoir personnellement choisi une préparation de tour qui s’est finalement révélée inadaptée.

Le Britannique avait pourtant de bonnes raisons d’espérer un meilleur résultat sur le circuit urbain de Marina Bay. Sa Ferrari s’était montrée compétitive en SQ1 et en SQ2, et son premier secteur lors de son dernier tour rapide laissait entrevoir une performance intéressante.

Mais la suite du tour a été beaucoup plus compliquée, Hamilton perdant progressivement le bénéfice de son bon début de tentative.

Interrogé sur les raisons de cette contre-performance, le pilote de la Scuderia a expliqué que son équipe avait adopté une préparation différente de celle de ses adversaires avant sa dernière tentative. Un choix qu’il assume personnellement, même s’il reconnaît qu’il n’a pas produit le résultat espéré.

"Cela se présentait bien en SQ1 et en SQ2. Ensuite, nous avons procédé un peu différemment des autres. C’était mon choix, et je pense que nous nous sommes trompés."

"Au final, la voiture était très survireuse pendant ce tour. Je ne sais pas si les pneus arrière n’étaient pas prêts ou s’ils étaient en surchauffe. C’est difficile à dire, mais la voiture était vraiment très, très survireuse, avec des réactions extrêmement brutales. Dans l’ensemble, ce n’était tout simplement pas un bon tour."

Ce manque de stabilité a empêché Hamilton d’exploiter le potentiel de sa Ferrari au moment décisif de la séance.

Alors qu’il avait affiché une bonne vitesse dans les deux premières phases, le Britannique n’a pas réussi à reproduire cette performance avec les pneus les plus tendres.

"Oui, avec les mediums, c’était bien. Mais c’était complètement différent avec les tendres. Il y avait beaucoup d’adhérence, mais uniquement à l’avant, et aucune à l’arrière."

"Cela vient peut-être de l’équilibre de la voiture, mais au final, voilà. J’avais clairement le rythme pendant les deux premières phases, puis soudainement, je n’arrivais plus à exploiter la voiture. Pour une raison que j’ignore, je n’avais plus d’adhérence à l’arrière lors de ce dernier tour. C’est comme ça."