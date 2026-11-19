Andrea Stella veut retrouver un Oscar Piastri capable de jouer le titre mondial en 2027. Après une saison 2026 particulièrement difficile pour l’Australien, régulièrement dominé par Lando Norris et confronté à des problèmes d’adaptation aux nouvelles monoplaces, le directeur de McLaren estime que son pilote commence enfin à trouver les réponses nécessaires. L’Italien revient également sur les raisons du retard pris par son équipe en début d’année, notamment dans sa collaboration avec Mercedes, et affiche une ambition claire : retrouver la lutte pour le championnat du monde.

McLaren espère tourner la page d’une saison 2026 compliquée et retrouver dès l’année prochaine le niveau de compétitivité qui lui avait permis de décrocher les deux précédents titres mondiaux des constructeurs. Mais pour Andrea Stella, ce retour aux avant-postes devra également s’accompagner d’un regain de performance d’Oscar Piastri.

L’Australien a connu une année difficile, peinant à rivaliser régulièrement avec son coéquipier Lando Norris. Les nouvelles caractéristiques des monoplaces, introduites avec la réglementation 2026, lui ont posé des problèmes d’adaptation, tandis que sa situation personnelle a également évolué avec sa récente séparation d’avec ses managers de longue date, Mark et Ann Webber.

Malgré ces difficultés, Stella estime que le travail réalisé ces derniers mois commence à porter ses fruits.

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le directeur de McLaren explique que Piastri a dû surmonter plusieurs obstacles techniques pour retrouver une meilleure compréhension de sa monoplace.

"Cela a été une saison très complexe pour Oscar, qui a dû relever des défis importants pour s’adapter à la voiture, à la nouvelle réglementation et aux pneumatiques."

"Mais maintenant, après beaucoup de travail avec l’équipe, je pense qu’il a trouvé la bonne compréhension de tous ces aspects."

Pour Stella, l’objectif ne consiste pas simplement à permettre à Piastri de réduire son retard sur Norris. L’Italien souhaite retrouver un pilote capable de se battre pour le championnat du monde, comme l’Australien avait réussi à le faire en 2025.

Cette ambition s’inscrit dans la volonté plus générale de McLaren de revenir au niveau de Mercedes et de retrouver une place parmi les prétendants au titre dès la saison prochaine.

Stella considère ainsi que les progrès de Piastri seront essentiels pour permettre à l’écurie britannique d’exploiter pleinement son potentiel avec ses deux pilotes.

"Nous sommes très déterminés à faire en sorte que, lorsque nous retrouverons notre position d’équipe capable de se battre pour le championnat l’année prochaine, nous ayons un Oscar capable de lutter pour le titre, comme il l’a fait en 2025."

Cette déclaration témoigne de la confiance que conserve McLaren envers son pilote, malgré une saison en retrait et les changements intervenus dans son entourage. L’équipe espère désormais que la meilleure compréhension acquise par Piastri au fil des derniers mois lui permettra d’aborder 2027 dans des conditions plus favorables.

McLaren avait trois mois de retard sur ses rivaux

Andrea Stella est également revenu sur les difficultés rencontrées par McLaren au début de la saison 2026.

L’Italien révèle que son équipe accusait environ trois mois de retard dans son programme de développement par rapport à ses principaux concurrents.

Ce déficit s’explique notamment par la lutte pour le championnat 2025, qui avait mobilisé les ressources de McLaren jusqu’à la dernière course de la saison précédente.

Alors que les autres équipes pouvaient consacrer davantage de moyens à la préparation de la nouvelle réglementation, McLaren avait dû poursuivre ses efforts pour défendre ses ambitions sportives immédiates.

Mais cette situation n’explique pas à elle seule les difficultés rencontrées par l’écurie britannique.

"Mercedes avait un engagement extrêmement important, qui consistait à disposer d’un moteur fiable et compétitif en 2026, et nous n’étions pas leur priorité dans tout cela."

Cette situation a compliqué la préparation de McLaren, qui devait intégrer une nouvelle génération de groupes propulseurs tout en développant sa propre monoplace.

Stella tient néanmoins à souligner que ces difficultés n’ont pas remis en cause la solidité des relations entre McLaren et Mercedes.

Le directeur de l’écurie britannique estime par ailleurs que "les évolutions introduites récemment ont démontré la capacité de l’équipe à combler progressivement son retard."

"Malgré les progrès réalisés au cours de la deuxième partie de la saison, McLaren reste engagée dans une lutte pour la troisième place du championnat constructeurs, derrière les équipes qui ont pris l’avantage avec la nouvelle réglementation."

Une situation que Stella ne souhaite pas voir devenir la norme pour une structure qui vient de remporter deux titres mondiaux consécutifs.

L’Italien insiste sur la nécessité de conserver les ambitions d’une équipe championne du monde, même après une saison de transition difficile.

"Nous voulons revenir dans la lutte pour le titre."

"En tant que champions, nous ne pouvons pas maintenant prendre du recul et dire : ’Non, même une troisième ou une quatrième place, cela nous convient.’ Notre ambition est de confirmer notre statut de champions du monde."