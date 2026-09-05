Leclerc déplore ’trop de problèmes’ en qualifications chez Ferrari à Monza

Charles Leclerc ne cachait pas sa déception après la fin de la séance de qualification du Grand Prix d’Italie, après avoir signé le quatrième temps. Ce qui sera sûrement une troisième place après la pénalité à venir d’Oscar Piastri n’est pas suffisant pour le pilote Ferrari, qui voulait faire mieux et a été perturbé par plusieurs problèmes survenus dans l’exécution de sa séance, comme il l’a expliqué.

Alors qu’il s’élancera derrière le surprenant Pierre Gasly et derrière George Russell, le Monégasque revient sur une séance chaotique et sur les problèmes d’exécution, notamment après avoir évité une élimination en Q2 pour moins d’un centième de seconde.

"On a eu bien trop de problèmes, en Q2 j’ai eu un problème avec la Q2, on l’a compris et réglé pour Q3, mais c’était une séance chaotique. Quand on sort en piste on veut être parfaits, et on ne l’a pas été" a déclaré Leclerc.

"Donc on doit comprendre pourquoi ça s’est passé comme ça. On ne serait pas allé chercher Pierre mais je suis très déçu, on doit comprendre pourquoi on a eu ces problèmes et faire mieux la prochaine fois."

Interrogé sur la pole de Gasly, il a plaisanté sur le fait qu’ils n’auraient pas dû échanger de conseils hier, avant de noter que la pole surprenante du pilote Alpine est due à ce que ces F1 2026 provoquent comme variations de performance dans leur utilisation.

"J’ai parlé à Pierre hier qui me demandait des choses pour les virage 6 et 7 et je me suis dit ’allez c’est Pierre, on ne se bat pas ensemble donc je peux lui dire’, et il a tout utilisé pour signer la pole aujourd’hui ! Mais je suis très heureux pour Pierre, c’est un très bon pilote."

"C’est une grosse surprise pour tout le monde et ça montre qu’avec ces voitures, si vous faites les choses parfaitement, vous pouvez réussir, et ça fait une plus grande différence que par le passé.. Ils n’ont pas la meilleure voiture mais ils ont fait un meilleur travail pour optimiser la voiture."