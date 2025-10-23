Piastri comprend l’engouement autour de la remontée de Verstappen

Max Verstappen a beau être revenu à 40 points d’Oscar Piastri, soit 64 points de repris en 4 courses à peine, l’Australien a affirmé à Mexico ne pas vouloir changer d’approche, alors que McLaren a confirmé qu’il n’était pas temps de favoriser un de ses deux pilotes.

Lando Norris est clairement sur la meilleure tendance chez McLaren mais il n’en reste pas moins que le pilote Red Bull Racing devient de plus en plus menaçant pour le titre pilotes.

"La forme affichée par Max depuis Monza est quelque peu surprenante," admet Piastri aujourd’hui en conférence de presse FIA à Mexico.

"Encore une fois, on avait déjà vu des éclairs de ce genre de performance à certains moments plus tôt dans la saison, mais il y avait aussi eu des baisses assez importantes. Donc, le fait qu’il soit désormais constant est, je pense, quelque peu surprenant."

"Nous savons qu’ils ont continué à apporter beaucoup de modifications à leur voiture pour l’améliorer, donc d’une certaine manière, ce n’est pas une énorme surprise. Mais il s’est lancé dans la bataille plus rapidement que je ne l’avais prévu."

Et lorsqu’on lui a demandé si cela changeait son approche, c’est un "non, pour être honnête" que les médias ont reçu en réponse.

"Il est évident que l’écart s’est un peu réduit au cours des dernières courses, mais pour moi, l’objectif a toujours été d’essayer d’aller aussi vite que possible et de tirer le meilleur parti de chaque week-end, ce qui a été le cas certains week-ends, mais pas d’autres."

"C’est vraiment tout ce qui m’importe et, vous savez, je pense que si je fais suffisamment bien mon travail pour être en tête chaque week-end, alors peu importe à quoi ressemble le tableau."

"L’écart avec Max, ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je pense, non. Il a été très régulier ces derniers week-ends et il a également été performant, c’est indéniable. Pour moi, il n’y a aucun intérêt à m’inquiéter ou à me concentrer là-dessus."

"Ce qui va m’aider à remporter ce championnat, c’est d’essayer de tirer le meilleur de moi-même, le meilleur de la voiture, le meilleur de l’équipe qui m’entoure. Me préoccuper des autres pilotes sur la grille, ce n’est pas intéressant de se concentrer là-dessus. Il est là, il est dans la course, mais au final, cela ne change rien à ma façon d’aborder la course."

Piastri admet comprendre l’engouement autour de la remontée de Verstappen.

"Tout le monde aime les histoires d’outsiders, essayer de revenir est parfois un peu plus facile, mais je préfère être en tête du championnat plutôt qu’à n’importe quelle autre place. J’ai toujours dit que je préférais ça, car cela signifie généralement que vous faites quelque chose de bien."