Piastri assure qu’il ’finira par trouver des solutions’ à ses problèmes

Oscar Piastri aimerait rebondir à Monza, après deux week-ends décevants durant lesquels son équipier Lando Norris s’est imposé. Le pilote McLaren F1 doit cependant faire un travail plus profond pour retrouver de l’aisance au volant, alors qu’il vit une saison difficile et peine à comprendre la réglementation 2026 et la MCL40.

Andrea Stella a très bien expliqué ce qui arrivait à Oscar Piastri à Zandvoort, déclarant que parce qu’il ne pouvait pas piloter naturellement, mais pour le moment, l’Australien semble assez confiant à l’approche du week-end du Grand Prix d’Italie.

"Je pense que ce sera différent de plusieurs manières. Évidemment, avec ces voitures, ce sera un défi très différent, mais je pense que la course aussi pourrait être assez intéressante ce week-end" a-t-il déclaré.

"Excité de voir à quoi cela va ressembler, mais j’espère que nous pourrons poursuivre sur le rythme que la voiture a eu. Évidemment, de mon côté, nous avons quelques points sur lesquels nous visons à travailler et à nous améliorer, mais nous verrons bien ce que nous obtiendrons."

Les dernières difficultés de l’Australien à Zandvoort ont incité à une analyse approfondie pour tenter de comprendre exactement ce qui lui pose problème. Interrogé avant le Grand Prix d’Italie pour savoir s’il avait trouvé des réponses, Piastri assure qu’il voit du mieux.

"Oui, je pense que oui, mais ce n’est pas une sorte de problème unique qui réapparaît sans cesse. Chaque course est confrontée à quelque chose d’un peu différent. Nous devons essayer de trouver une vue d’ensemble pour moi-même et pour l’équipe qui m’entoure."

"Mais je pense que le point positif de Zandvoort est que les qualifications au moins étaient nettement meilleures et plus proches du niveau auquel elles devraient être. Le processus par lequel nous passons consiste ensuite à essayer de traduire cela en race, et bien sûr Zandvoort était difficile."

"Donc, l’objectif principal maintenant est de faire un peu d’expérimentation pour trouver des choses qui nous rendront plus rapides. Mais je suis confiant dans le fait que nous trouvons les bonnes réponses et que nous pouvons trouver un moyen."

Cependant, il assure que régler les problèmes qu’il rencontre dans la McLaren 2026 n’est pas simple, et qu’il n’y a pas un seul problème à surmonter.

"Ce n’est pas aussi simple que de se dire ’oh, je vais freiner un peu plus tôt’. Cette année en particulier, la façon dont j’aime réellement piloter la voiture n’est pas nécessairement la meilleure façon de piloter ces voitures. Parfois cela arrive, parfois non."

"Et je pense que c’est pour cela que c’est un défi, parce que ce n’est pas le même problème auquel nous avons été confrontés à chaque fois. Pour moi, il s’agit juste d’essayer de trouver la bonne direction, les choses qui font fonctionner cette voiture. À certains moments, j’ai réussi à la trouver, et à d’autres moments, nous avons beaucoup essayé sans réussir à la trouver."

"Ce n’est donc pas aussi simple que cela, mais quand vous êtes à l’aise dans la voiture, tout devient beaucoup plus facile. Il est très facile d’avoir une spirale dans les deux sens. Une spirale positive où les choses sont confortables, vous avez plus de capacité pour y réfléchir, et ensuite vous pouvez piloter un peu plus de manière subconsciente, et cela devient tout simplement plus facile."

"Ensuite, si vous n’êtes pas à l’aise, vous y pensez beaucoup plus et vous ne pilotez plus à l’instinct. C’est pourquoi cela peut très vite se défaire. Je ne pense pas que nous en soyons là du tout, mais ce n’est certainement pas venu particulièrement facilement jusqu’à présent pour trouver des solutions."

"Nous finirons par trouver des solutions, mais il s’agit plutôt de savoir comment nous pouvons rendre les choses un peu plus rapides et nous adapter un peu plus vite tout au long du week-end. Mais il y a beaucoup de choses diverses."

"Ce n’est pas aussi simple que ’je galère avec cette seule chose’. C’est un ensemble de nombreuses choses combinées. Nous avons définitivement des idées sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses, à la fois dans ma façon de piloter la voiture et dans la façon dont nous réglons la voiture."

"J’espère que nous pourrons trouver quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Je pense qu’à Zandvoort, les qualifications ont été un pas en avant beaucoup plus important, Lando et moi étions très proches, mais clairement en course il y avait un déficit. C’est le domaine sur lequel nous essayons de travailler."

Des vitesses moins élevées à Monza qu’en Hongrie

Monza va poser des problèmes à tout le peloton en matière de gestion d’énergie, la faute à de longues lignes droites et à des freinages limités. Sur un circuit où les pilotes passent près de 80 % du tour à pleine charge, les réserves électriques de chaque voiture s’épuiseront rapidement. Au point que les voitures seront moins rapides qu’à Budapest.

"Sur un circuit comme celui-ci, vous avez un problème quelle que soit la direction que vous prenez. Si la limite de récupération d’énergie était plus élevée, nous ferions du super clipping absolument partout et nous perdrions probablement 30 ou 40 km/h à la fin de chaque ligne droite."

"Mais la baisse vers la limite de récupération, ce qui signifie que le super clipping est d’un niveau à peu près normal, ou raisonnable, est toujours là. Évidemment, vous n’avez alors plus autant d’énergie à dépenser dans les lignes droites, donc la vitesse de pointe réelle est assez basse. Nous verrons donc quelles vitesses de pointe nous atteindrons."

"Lors de nos essais sur simulateur, je pense que nous étions en fait plus rapides dans la ligne droite des stands en Hongrie qu’ici, ce qui n’a pas beaucoup de sens, mais c’est plutôt que nous n’avons tout simplement pas l’énergie à dépenser."

"Mais encore une fois, si vous nous donniez l’énergie à dépenser, nous n’aurions nulle part où la récupérer, donc vous vous heurtez à un problème quelle que soit la voie choisie. Pour moi, je pense que c’est la bonne direction à prendre que d’avoir une quantité raisonnable de super clipping."

Piastri s’attend à voir un début de week-end très compliqué, avant que les équipes parviennent à optimiser les stratégies de gestion de l’énergie.

"Je pense que la course va être un chaos, surtout au début. C’est évidemment une piste qui est très, très gourmande en énergie et avec beaucoup de lignes droites différentes où vous pouvez utiliser votre énergie. Donc, oui, je pense que la course pourrait être assez extraordinaire."

"Nous avons beaucoup de temps de piste d’ici là, donc nous verrons quel type de déploiement d’énergie chacun possède et comment tout cela se goupille. Mais, oui, je m’attends à ce que ce soit assez chaotique, palpitant, choisissez la perspective que vous voulez là-dessus, mais ce sera mouvementé d’une manière ou d’une autre."