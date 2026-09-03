Albon prédit une FW48 ’pas performante’ pour Williams F1 à Monza

Williams F1 va devoir continuer à progresser pour espérer de bons résultats, et Carlos Sainz n’est pas certain que les caractéristiques de la FW48 seront avantageuses sur un tracé qui nécessite de la performance aérodynamique et peu de traînée. Mais l’Espagnol ne veut pas être négatif, une semaine après avoir prolongé son contrat dans l’équipe de Grove.

S’il réitère sa confiance à long terme, il reconnait que la suite de l’année va être délicate, et qu’il espère vraiment des progrès pour la saison prochaine, alors que 2026 a été une grande déception.

"J’espère juste que nous pourrons bientôt redevenir compétitifs, cette année va être un peu difficile mais j’espère que l’année prochaine nous pourrons être de retour en forme" a déclaré l’Espagnol.

Williams a traditionnellement brillé sur ce type de circuit avec ses longues lignes droites et son faible appui aérodynamique, mais Sainz confirme que ce ne sera pas forcément le cas cette année.

"Cette année, la voiture n’a pas affiché une faible traînée ni une vitesse de pointe élevée, donc malheureusement, je ne la vois pas particulièrement performante à Monza" même si le moteur Mercedes pourrait permettre de devancer Cadillac voire Aston Martin.

"Oui, mais j’insiste, cela ne me réjouit pas. Ce n’est pas là où nous voulons être, et ce n’est pas là où nous devrions être. Se battre entre la 16e et la 17e place ou entre la 14e et la 15e, cela ne m’importe pas."

"Ce qui compte maintenant, c’est l’amélioration à Bakou, pour voir si elle porte ses fruits et nous apporte les résultats escomptés, et surtout pour vérifier que la corrélation avec les essais en soufflerie est conforme aux attentes. Ainsi, nous pourrons être certains que tout ce que nous faisons sur la voiture l’année prochaine se traduira sur la piste, ce qui est primordial."

Mais selon lui, les difficultés à gérer l’énergie n’empêcheront pas, au contraire, une course animée, notamment parce que le groupe de tête devrait rester compact.

"Non, je pense que le leader aura du mal à se détacher car c’est lui qui fend le vent en tête, mais je pense que des groupes se formeront et qu’il finira par trouver celui qui lui convient le mieux. Et une fois dans ce groupe, je pense qu’il sera difficile de s’en échapper. Donc, non, ça pourrait être un Grand Prix intéressant."

"Vous me demandez maintenant si je préfère le Monza classique, avec un moteur qui ne vous cale pas en pleine ligne droite, mais je suis sûr que celui-ci, malgré ses points négatifs, aura d’autres points positifs, alors peut-être que la course sera amusante."

Alex Albon n’est pas beaucoup plus optimiste que son équipier avant le Grand Prix d’Italie, mais néanmoins, il garde confiance en le moteur Mercedes, qui pourrait selon lui l’aider à se montrer dans le peloton.

"Ce sera intéressant parce que je pense que Monza est un circuit qui nous réussit normalement bien. En même temps, nous savons que nous avons un bon moteur derrière nous" déclare Albon.

"En espérant que cela puisse compenser une partie du manque de vitesse dans les virages. Curieux aussi de voir si quelqu’un apporte des évolutions. Pour nous, c’est un peu plus simple, cela ne va pas changer la face du monde pour nous, mais j’espère qu’il y aura de la course dimanche."

Williams est au fond du peloton depuis le début de saison, et les progrès d’Aston Martin obligent même l’équipe à lutter contre les AMR26 lors des derniers week-ends, mais Albon reste positif.

"Quant à savoir si nous pouvons commencer à nous bagarrer avec le milieu de tableau, cela reste à voir. Nous avons aussi un peu trop de traînée cette année. Nous avons deux ou trois petites choses que nous avions à Spa qui ont aidé à réduire cette traînée, par rapport aux Mercedes, Alpine et McLaren."

Sainz demande "de la patience" pour le Madring

Sainz est aussi ambassadeur du Madring, le circuit qui accueillera pour la première fois le Grand Prix d’Espagne la semaine prochaine. Il a été interrogé sur ce que le nouveau circuit hybride entre piste permanente et tracé urbain allait offrir.

"Je pense que les essais de F3 se sont plutôt bien déroulés, car les pilotes ont été agréablement surpris par le circuit. C’est l’un des circuits les plus difficiles qu’ils aient jamais parcourus, ce qui lui confère déjà du caractère, de la personnalité."

"Et c’est important, lorsqu’on débute en Formule 1, d’avoir du caractère et de la personnalité, c’est ce que j’attendais du circuit" poursuit Sainz, qui veut attendre de rouler avant de donner un avis précis.

"Nous devons attendre et voir s’ils ont exagéré avec le caractère et la personnalité et créé un circuit fou, ou si c’est vraiment amusant avec les dépassements et tout le reste."

Il a également proposé une réflexion sur la manière de corriger les possibles défauts du circuit, assurant qu’il faudra travailler pour l’améliorer, rappelant que ça a été le travail effectué sur chaque circuit.

"La seule chose que je demande à tous ceux qui sont impliqués dans le projet, de la Formule 1 aux pilotes en passant par le circuit, c’est de rester ouverts aux commentaires que les pilotes pourront formuler après le Grand Prix."

"Comme toutes les destinations que nous avons visitées, telles que Miami, le Mexique et Bakou, des lieux qui se sont toujours améliorés au fil du temps grâce aux retours d’expérience et au perfectionnement du projet."

"Je demande de la patience, car il est impossible de tout réussir dès la première année. Donc, tant qu’il y aura de la flexibilité et une volonté de progresser et d’apprendre, je pense que ce sera un très bon Grand Prix."

Parmi les soucis qu’il pense identifier, le pilote s’interroge sur les gros points de freinage : "Au premier abord, le circuit ne semble pas présenter de points de dépassement évidents, et c’est probablement un point à améliorer après la première course."

"Si nous fournissons des informations sur le circuit et qu’ils souhaitent l’améliorer, tout le monde veut voir des courses avec des dépassements, et nous devrons trouver une solution . C’est là que je peux aussi apporter ma contribution pour voir comment l’améliorer."

Originaire de Madrid, il admet qu’il aimerait réussir à marquer des points pour sa première course dans sa ville de naissance, espérant une course un peu animée pour y parvenir.

"Ce serait une bonne façon de réaliser quelque chose pour mon premier Grand Prix à domicile, car honnêtement, c’est vraiment frustrant que cela arrive l’année où j’aurai peut-être la pire voiture, c’est-à-dire en 2026… même en 2015 et 2016, j’avais une meilleure voiture, mais bon, tant que tout est réglé l’année prochaine, on oubliera vite 2026."