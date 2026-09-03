Norris veut ’garder espoir’ pour le titre et veut gagner à Monza

Lando Norris arrive à Monza en tant que vainqueur des deux dernières courses, et il espère évidemment enchaîner sur un nouveau succès au Grand Prix d’Italie. Cela permettrait notamment au pilote McLaren F1 de garder des espoirs de titre entiers, tout en confirmant que la MCL40 est désormais une monoplace particulièrement polyvalente, puisque le circuit du week-end est totalement à l’opposé des caractéristiques des deux précédents.

Même si le champion du monde en titre a une occasion de prolonger cette série à Monza, il a reconnu que prédire un résultat serait trop aléatoire, car le week-end s’annonce très piégeux. Mais évidemment, l’objectif sera d’aligner une troisième victoire de suite.

"C’est certainement l’objectif. C’est encore difficile à savoir, je pense que nous sommes à un stade où il est difficile de prédire où nous allons nous situer. Je pense aussi que nous ne voulons pas perdre de temps à essayer de prédire ces choses-là. Nous sommes juste concentrés, à travailler sur les éléments qui sont sous notre contrôle" note Norris.

"Je fais de même. L’équipe dans son ensemble est clairement dans une bonne dynamique en ce moment, nous savons que nous avons des points sur lesquels nous devons vraiment essayer de travailler et d’améliorer, et nous verrons si nous avons réussi à faire des progrès d’ici ce week-end."

"Nous avons hâte d’y être, c’est un autre week-end où nous voulons garder espoir et croire que c’est possible. Il faut juste en quelque sorte attendre et voir. C’est une autre piste où nous voulons prouver des choses."

"Je ne dirais pas que c’est un mauvais circuit pour nous, nous y avons été performants par le passé. Je pense qu’il y a encore des circuits à venir que j’attends avec un peu moins d’impatience. Il y a encore de bons virages rapides ici que nous voulons essayer d’exploiter."

"La saison est encore très longue, il reste encore beaucoup de types de circuits différents devant nous. L’objectif est de poursuivre sur la lancée de nos performances récentes, mais nous devrons voir demain quel sera le rythme et si nous pouvons réaliser un autre bon week-end."

Interrogé sur les solutions qu’envisage McLaren pour corriger sa faiblesse dans les chicanes et les virages à faible vitesse, Norris a reconnu qu’il n’y a "pas grand chose à faire" avant le GP d’Italie.

"C’est simplement que chaque voiture a ses forces et ses faiblesses et est conçue de manières légèrement différentes, et la nôtre n’est tout simplement pas tout à fait là où nous le souhaiterions dans ce style de virages et à cette vitesse. Mais clairement, nous sommes également capables d’extraire plus de performance dans d’autres types de virages."

"C’est donc juste le style propre à la F1, où tout le monde a en quelque sorte ses forces et ses faiblesses. C’est évidemment quelque chose que nous reconnaissons, ce qui est une bonne chose, et nous essayons d’y travailler le plus rapidement possible. Parfois, les choses peuvent aller vite en F1, parfois non."

"Ce sont donc des aspects sur lesquels toute l’équipe travaille à l’usine, et c’est surtout qu’il y a une reconnaissance claire que cela a été notre plus grande faiblesse ces derniers temps, et nous savons que nous pourrions encore être en difficulté ici dans ce style de virages."

Norris va rester chez McLaren jusqu’à la fin de l’année 2030 après l’annonce faite par l’équipe, étant ainsi un nouveau pilote qui s’est engagé sur un accord à long terme significatif, après que Max Verstappen a fait une annonce similaire la semaine précédente, tandis que Charles Leclerc s’est engagé de manière pluriannuelle avec Ferrari.

"J’aime tout simplement l’endroit où je suis, c’est aussi simple que cela. Je ne veux pas changer, je ne veux pas être avec d’autres personnes. Je ne veux pas repartir de zéro et travailler avec quelqu’un d’autre."

"Je suis heureux d’être avec des gens avec qui j’aime passer du temps, créer des souvenirs. C’est ma famille, l’équipe avec laquelle je suis depuis mes débuts en F1, et c’est aussi l’équipe qui, je le crois, peut m’aider à gagner des courses et à remporter d’autres championnats."

"Pour moi, il y a deux grandes raisons : les personnes et la performance que nous avons. Tout dans la vie n’est pas une question de performance, je veux juste être dans des endroits où je suis heureux et pour l’instant, je n’ai connu qu’une seule équipe et je suis heureux avec eux."