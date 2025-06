Leclerc félicite Ferrari : ‘un travail incroyable’ avec les évolutions

Charles Leclerc est monté sur son 3e podium en 4 courses, hier en Autriche. Le pilote Ferrari a connu un Grand Prix autant solide que solitaire au Red Bull Ring : loin derrière les McLaren F1 mais devant son coéquipier Lewis Hamilton, il n’a pas eu l’impression de beaucoup s’amuser en piste.

Peut-il décrire les moments clefs de sa course ? S’il avait tenu sa 2e place au premier tour, face à Oscar Piastri, aurait-il pu jouer mieux que la 3e place ?

« Oh, je ne m’attendais pas à cette question. Il n’y a pas eu beaucoup de moments clés de mon côté. Évidemment, au départ, j’aurais aimé faire un peu mieux pour être complètement à la hauteur de Lando. Peut-être que cela aurait un peu changé les choses pendant trois ou quatre tours. »

« Mais non, nous n’avions pas le rythme pour rester devant. En gros, du premier virage à la fin, ce fut une course très ennuyeuse. J’étais seul, j’essayais juste de gérer quelques problèmes que nous avions de notre côté. »

Son ingénieur a en effet demandé à Charles Leclerc de faire du lift-and-coast (relâcher l’accélérateur et faire un peu de roue libre avant de freiner) quasiment à tous les virages ! Rudement pénalisant ! Mais d’où venait ce problème ?

« N’appelons pas ça des problèmes, mais nous devons gérer certaines choses dans la situation où nous sommes. Je n’entrerai pas dans les détails, mais le lift-and-coast était un peu frustrant. »

« Nous en avons un peu payé le prix dans le premier relais, mais le deuxième et le dernier relais furent un peu plus positifs, ce qui est une bonne chose. Mais il n’y a pas eu beaucoup de moments clés à part le départ. »

Charles Leclerc a beaucoup progressé entre le vendredi et le samedi. Là encore, le travail en coulisses a porté ses fruits et le pilote Ferrari salue le travail de Maranello.

« Oui. Nous avons changé pas mal de choses sur la voiture. J’ai manqué les EL1, donc les EL2 consistaient à essayer de comprendre où nous en étions. Puis pour les EL3, nous avons fait un grand changement afin de nous recentrer. Nous avons fait un très bon travail entre les deux jours, avec une seule séance pour pouvoir nous recentrer. Dès que je suis monté dans la voiture en EL3, la voiture se sentait bien mieux. »

« Je n’ai pas fait les longs relais avec les réglages finaux, mais il n’y a pas eu de mauvaises surprises non plus. Nous avons fait du bon travail en maximisant le potentiel de la voiture. »

Une première série d’évolutions prometteuse avant Silverstone

Ferrari apportait un plancher totalement revu en Autriche : des évolutions qui ont donné pleinement satisfaction. Il y a donc de quoi être optimiste avant l’arrivée de la grosse évolution, la nouvelle suspension arrière, prévue (normalement) pour ce week-end à Silverstone.

Charles Leclerc veut féliciter son équipe pour ce gros travail en coulisse, à Maranello.

« C’est clairement un pas en avant. Oui. Et cela nous a aidés à être sur le podium. L’équipe a fait un travail incroyable pour pousser et essayer de les avoir le plus tôt possible. Je sais qu’ils continuent de pousser très fort pour avoir d’autres évolutions dès que possible, ce qui, je l’espère, fera une autre différence et nous aidera à nous rapprocher un peu plus de McLaren, de Red Bull dans leurs bons jours, ou même de Mercedes dans leurs bons jours. »

« Donc, oui, nous poussons fort, et j’espère que nous verrons le résultat dès que possible. »

L’écart sur les McLaren F1 reste cependant abyssal : un arrêt aux stands (20 secondes) d’écart en Autriche ! Charles Leclerc est-il surpris de voir Lando Norris et Oscar Piastri autant dominer ?

« Surpris n’est probablement pas le bon mot. Le premier relais fut mauvais de notre côté, mais le deuxième et le dernier relais m’ont semblé corrects, mais je dois vérifier. J’étais évidemment concentré sur ma course, et je n’ai pas vu tous les temps au tour. J’ai vu l’écart à la fin de la course, et ce n’est pas l’écart que l’on voudrait voir, mais c’est malheureusement l’écart que nous avons, si ce n’est plus, depuis le début de la saison. On a fait un pas en avant, et j’espère que nous pourrons en faire un autre dès que possible. »