Piastri a-t-il perdu ce qui faisait sa force ? McLaren F1 dévoile son problème

Après avoir longtemps mené le championnat en 2025, Oscar Piastri traverse une saison 2026 nettement plus difficile chez McLaren F1. L’Australien peine à retrouver la vitesse et la régularité qui avaient fait de lui un candidat au titre, tandis que Lando Norris parvient davantage à exploiter les nouvelles monoplaces. Pour Andrea Stella, cette différence ne traduit pas une perte de talent, mais une difficulté d’adaptation à des voitures qui exigent désormais un pilotage beaucoup plus agressif. Le directeur de McLaren reconnaît même que Piastri a dû renoncer à certaines qualités qui constituaient jusqu’ici sa principale force.

La saison 2025 avait consacré Oscar Piastri comme l’un des principaux prétendants au titre mondial. Vainqueur de sept Grands Prix, l’Australien avait occupé la tête du championnat pendant 15 courses avant de connaître une fin de saison plus compliquée.

Ces difficultés avaient finalement permis à son équipier Lando Norris et à Max Verstappen de le devancer au classement général, Piastri terminant troisième.

Mais le passage aux nouvelles monoplaces de 2026 semble avoir accentué les problèmes du pilote McLaren.

Alors qu’il avait régulièrement joué les premiers rôles l’année précédente, Piastri n’a décroché que deux podiums cette saison. Son dernier remonte au Grand Prix de Miami, où il avait terminé troisième, soit une série de 14 Grands Prix sans retrouver le top 3.

Au championnat, l’écart avec Norris est désormais conséquent : le Britannique compte 201 points, contre 138 pour son équipier, soit 63 unités d’avance.

Pour Andrea Stella, cette différence de performance s’explique principalement par les caractéristiques des nouvelles monoplaces, qui imposent une approche du pilotage sensiblement différente de celle des voitures à effet de sol de la génération précédente.

Un style de pilotage qui ne correspond plus aux exigences de la voiture

Les monoplaces de 2026 produisent leur appui aérodynamique différemment de celles utilisées jusqu’en 2025.

L’un des changements les plus marquants concerne le comportement du train arrière, désormais beaucoup plus mobile que celui des anciennes voitures, dont la stabilité constituait une caractéristique importante.

Cette évolution oblige les pilotes à adopter une conduite plus énergique et à intervenir davantage sur le comportement de la monoplace pour en extraire la performance.

Une transformation qui ne correspond pas naturellement aux qualités habituelles de Piastri.

Andrea Stella a expliqué que les nouvelles voitures demandaient un engagement bien supérieur à celui nécessaire l’an dernier.

"La voiture demande beaucoup d’efforts pour produire du temps au tour et exige un niveau d’intensité dans les actions de pilotage bien supérieur à celui de l’année dernière."

"C’est quelque chose qui a demandé du temps aux pilotes pour qu’ils se sentent à l’aise. Enfin, à l’aise n’est pas le bon terme, mais pour qu’ils comprennent ce qu’il fallait faire. Et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles Oscar donne presque l’impression d’avoir perdu une partie de sa compétitivité par rapport à Lando."

Piastri doit abandonner une partie de sa signature au volant

L’une des grandes qualités de Piastri a toujours été sa capacité à produire des tours rapides avec une conduite particulièrement propre et précise. Son pilotage se caractérisait par des trajectoires régulières, des gestes maîtrisés et une excellente répétabilité des performances.

Mais ces qualités ne suffisent plus nécessairement à exploiter les monoplaces actuelles.

"Nous discutions de ce qui se passe avec Oscar et j’ai toujours dit qu’il s’agissait d’une question technique. Oscar devait simplement comprendre comment forcer la voiture à faire certaines choses et, d’une certaine manière, abandonner l’idée que piloter vite signifie nécessairement piloter proprement."

"Au contraire, ce qui caractérisait probablement Oscar, lorsqu’on le voyait être rapide par le passé, c’était justement la propreté de son pilotage. C’était vraiment très intéressant à observer dans les données."

"C’était très reproductible et c’était rapide. Avec cette voiture, toutes ces qualités réunies ne semblent pas se retrouver très souvent. C’est donc énormément de travail pour les pilotes."

Les évolutions de McLaren ne régleront pas immédiatement le problème

McLaren ne compte pas rester inactive dans cette dernière partie de saison. Andrea Stella a confirmé que l’écurie britannique introduirait un nouvel ensemble d’évolutions sur sa monoplace lors des prochaines courses.

Ces nouveautés devraient permettre de gagner de l’appui aérodynamique et d’améliorer les performances générales de la voiture. Mais le directeur de l’équipe prévient qu’elles ne suffiront probablement pas à modifier le comportement qui pose actuellement problème à Piastri.

"Je ne m’attends pas à ce que les nouveautés apportées à la voiture améliorent cette caractéristique."

"Je pense qu’il nous faut quelque chose de plus fondamental que simplement ajouter de l’appui aérodynamique à la voiture, comme nous allons le faire lors des prochaines courses, sans modifier en profondeur certains autres aspects. C’est un travail que nous menons sur le plus long terme, je dirais avec la MCL41 pour 2027."