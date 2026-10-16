Haas F1 pense pouvoir ’grandir avec’ Camara, comme avec Bearman

Ayao Komatsu a expliqué au site officiel de la Formule 1 les facteurs qui ont encouragé l’écurie à signer Rafael Camara pour 2027, après l’annonce qui a confirmé que le jeune pilote Ferrari remplacerait Esteban Ocon l’année prochaine. Le directeur de l’équipe Haas F1 a pu ainsi lister les qualités de sa nouvelle recrue, et expliquer le processus derrière la validation de sa signature pour l’année prochaine.

Selon le Japonais, signer Camara était important pour Haas, qui a désormais deux pilotes de Ferrari en son sein, et pense surtout pouvoir développer leur potentiel en même temps que l’équipe continue de croître.

"Nous voyons un énorme potentiel en Rafa. C’est quelqu’un avec qui nous pouvons grandir, donc je suis vraiment enthousiaste à l’idée de veiller à ce que nous puissions maximiser son potentiel" a déclaré Komatsu avant de raconter comment le Brésilien a convaincu son nouvel employeur.

"C’était vraiment incroyable le feeling qu’il a pour comprendre le niveau d’adhérence, et s’adapter à toutes les conditions. Dans des conditions fraîches, il a établi un temps au tour assez impressionnant. Ensuite, les conditions se sont dégradées donc la voiture devient plus difficile à piloter, mais il n’a pas du tout paniqué."

"Il a juste piloté en fonction des conditions. Ensuite, il y a eu une pause de quatre heures et les conditions étaient encore différentes. Il a commencé avec un assez bon temps au tour, puis a fait deux autres séries de tours. Le rythme de progression était tout simplement incroyable."

Un autre élément qui est sorti du lot pour Komatsu était la façon dont Camara s’est comporté : "Tout le monde a une façon différente de gérer la pression. Je pense que sa concentration était la bonne. Il n’était pas concentré sur le résultat."

"Je dis toujours que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Rafa a fait exactement la même chose. Il s’est dit ’comment puis-je être la meilleure version de moi-même ?’ Ensuite, il a tout maximisé. Il a compris comment se mettre dans l’état d’esprit pour tirer le meilleur de lui-même, l’ensemble du package était donc impressionnant."

Avec les données de cet essai, Komatsu a pu analyser les résultats de la comparaison entre les divers candidats, afin de choisir un successeur à Esteban Ocon pour 2027.

"C’était serré. J’ai l’impression que nous étions dans une position très chanceuse. Tous les pilotes qui étaient dans la course pour l’évaluation ont tiré le meilleur d’eux-mêmes et leur attitude était irréprochable. Tous ont été professionnels dans la façon dont ils l’ont abordé et la façon dont ils ont géré la pression était impressionnante."

Camara suit en interne une trajectoire similaire à celle d’Oliver Bearman, qui avait convaincu Haas rapidement avec ses performances au volant d’une F2, mais aussi lors des tests en F1 : "Quand nous avons rencontré Ollie pour la première fois, le potentiel était clair."

"J’étais convaincu qu’il s’agissait d’un talent incroyable et nous avons appris à nous connaître. J’étais sûr que nous pouvions en faire un succès, que nous pouvions grandir ensemble, que nous pouvions créer un bon environnement l’un pour l’autre, nous soutenir mutuellement et ensuite grandir.

"C’est exactement ce qui s’est passé, ce qui se passe pour nous depuis un an et demi, au moins durant la saison de course à temps plein, mais même avant cela, en faisant des EL1 durant l’année, avant six EL1, nous avons grandi ensemble. Nous avons prouvé que nous pouvons le faire."

Haas n’a pas encore officialisé l’identité de son coéquipier, Bearman n’ayant pas de contrat signé, mais Komatsu a réitéré son intention de continuer avec le pilote britannique, après sa deuxième campagne impressionnante.

"C’est une question de temps, mais ce n’est pas entièrement sous mon contrôle. C’est un type tellement formidable avec qui travailler. Sa vitesse est totalement évidente. Si vous avez vu la course à Singapour, les dépassements qu’il a réalisés étaient incroyables."

"La conviction qu’il a, la précision qu’il a, c’est tout simplement brillant. C’est un tel plaisir de le regarder et un plaisir de travailler avec lui et il a une personnalité tellement positive et il motive bien l’équipe. Au milieu de la saison, quand la voiture ne performait pas, tout le monde était en difficulté."

"En tant que pilote, vous devenez frustré. Vous pouvez piloter mieux que l’année dernière, lorsqu’il a fait une quatrième place au Mexique, mais le résultat est 15e, donc en tant que pilote vous êtes vraiment frustré."

"Mais il a la conscience et l’état d’esprit pour changer cela très, très rapidement pour se dire ’d’accord, comment puis-je motiver cette équipe, comment puis-je remonter le moral de tout le monde ?’ Cela montre son personnage incroyable donc notre objectif est de continuer avec lui l’année prochaine."