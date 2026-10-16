Camara veut ’finir en beauté’ la Formule 2 avant le défi ’fou’ de la F1

Rafael Camara a détaillé au site officiel de la Formule 1 comment il a appris qu’il rejoindrait Haas F1 en 2027 et raconté le test comparatif auquel il a participé pour décrocher son baquet. Champion de FRECA en 2024, champion rookie de F3 en 2025 et leader de la F2 en tant que débutant cette année, le pilote venu du Brésil suit une trajectoire spectaculaire, mais il savait que ces deux jours pouvaient tout changer.

La Formule 1 est ce dont il rêve depuis toujours. Et même si cette confirmation est arrivée et que son destin est scellé, il reconnait qu’il n’a encore pas pris la mesure du changement qui arrive pour lui.

"Ça fait du bien" a déclaré Camara. "Je suis très heureux. C’est quelque chose pour lequel on travaille toute sa vie, pour ce moment. C’est tout simplement fou d’y parvenir. J’ai juste hâte de commencer à travailler avec l’équipe, de rencontrer tout le monde à l’usine et de commencer dès que possible."

Cette nouvelle intervient après avoir pris la tête du championnat de Formule 2 à Bakou, un objectif qui était évidemment le sien, alors qu’il souhaite "n’avoir aucun regret" au terme de cette dernière saison avant la F1.

Il raconte le test qui lui a permis de faire la différence face à Jack Doohan et Leonardo Fornaroli, au terme de deux journées de roulage qui étaient particulièrement délicates pour lui, car il ne voulait pas se laisser déborder par l’enjeu.

"C’étaient assurément deux journées intenses. Évidemment, c’était un nouveau circuit, une nouvelle équipe. Je suis allé faire le moulage de baquet mais évidemment je ne connaissais pas tout le monde, donc c’était un nouvel environnement et c’était à coup sûr assez intense."

"Vous avez deux jours pour vous assurer d’être à l’aise et de fournir ce que vous devez fournir, et j’étais juste un peu inquiet d’être un peu crispé et de ne pas être moi-même. Je voulais vraiment m’assurer de prendre du plaisir parce que ce ne allait pas être une opportunité que j’aurais à nouveau."

Alors que Komatsu a salué sa résistance à la pression lors de ce comparatif, le Brésilien explique que cela a été l’occasion pour lui de mettre à profit tout ce qu’il avait appris dans son ascension flamboyante.

"Je pense que j’ai toujours été capable de tirer le maximum de moi-même. Ces jours-là, il s’agissait vraiment d’essayer d’appliquer tout ce que j’ai appris au cours de mes années de carrière en monoplace. Tout ce que je savais, il s’agissait juste de le mettre en place et de m’assurer que je faisais mon travail."

Une fois que Komatsu lui a annoncé la bonne nouvelle, il l’a dit à ses parents et reconnait que c’était un grand moment de communion familiale lorsqu’il a pu transmettre la bonne nouvelle.

"Je ne savais pas comment leur dire alors j’ai juste dit rapidement, je piloterai l’année prochaine. Mon père était le plus ému. Quand il est venu me prendre dans ses bras, c’était juste... on ne peut pas retenir l’émotion, elle sort tout simplement."

Camara ne sera pas perdu à son arrivée en Formule 1 car il connaît son compatriote Gabriel Bortoleto depuis leur enfance, ayant couru contre lui en karting aux côtés de Kimi Antonelli, Isack Hadjar et Arvid Lindblad.

"Je connais Gabi depuis mes sept ans. Nous avons couru ensemble au Brésil. Ensuite en Europe, il était toujours dans la catégorie au-dessus mais nous avons toujours été ensemble."

"Nous avons été de très bons amis. Le voir aller [en F1], pour moi c’était une autre motivation pour continuer à travailler et continuer à pousser en espérant que nous soyons deux là-bas, et ce sera le cas l’année prochaine."

Avant de se tourner vers la F1, Camara veut aller chercher le titre en F2, alors qu’il mène le classement : "L’objectif est de finir en beauté. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler et qu’il faut organiser. Je vais juste attendre qu’ils me disent quoi faire, et je serai prêt."