Pourquoi Hamilton a évité une pénalité sur la grille du Sprint ?

Comme nous vous le rapportions hier soir, Lewis Hamilton a été convoqué devant les commissaires après la qualification sprint disputée vendredi au circuit d’Interlagos, au Brésil. Le septuple champion du monde, éliminé dès la SQ2 après avoir manqué de quelques secondes la ligne de chronométrage pour débuter une dernière tentative, a été accusé de ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes.

Quelques instants plus tôt, son coéquipier Charles Leclerc était parti à la faute dans son tour final, se retrouvant en tête-à-queue à la sortie du virage 10 et Hamilton le suivait.

Mais pourquoi les commissaires ont-ils fait preuve de clémence ? En réalité l’intervalle de temps entre l’incident du Monégasque et l’arrivée de Hamilton sur zone a été extrêmement court, ce qui limitait significativement le temps de réaction du Britannique. Le panneau lumineux de double drapeau jaune n’est d’ailleurs resté visible pour lui qu’une fraction de seconde.

Les commissaires ont jugé que Hamilton n’avait eu que très peu de temps pour réagir et que son regard n’était pas dirigé vers la voiture de Leclerc, ce qui rendait plausible qu’il n’ait pas vu le signal lumineux au moment clé.

Dans des situations similaires, le non-respect des drapeaux jaunes peut souvent entraîner une lourde pénalité sur la grille. Cette fois, les commissaires ont choisi la clémence en ne sanctionnant Hamilton que d’une simple réprimande, préservant ainsi sa 11e place sur la grille pour la course sprint.

Dans leur décision complète, ils détaillent :

"Vers la fin de la Q2, la voiture n°16 (Leclerc) a effectué un tête-à-queue à la sortie du virage 10, déclenchant des doubles drapeaux jaunes."

"Peu après, la voiture n°44 (Hamilton) est arrivée dans le même virage, au moment précis où les panneaux lumineux de double jaune situés sur le côté gauche de la piste s’activaient alors qu’il entamait l’inscription en courbe."

"Lors de l’audition, Hamilton a expliqué qu’il n’avait pas vu le signal lumineux. Les images embarquées confirment que le panneau n’a été éclairé qu’une fraction de seconde avant qu’il ne le dépasse."

"Comme le regard du pilote était clairement focalisé sur le point de corde, il observait le côté droit de la piste. Les commissaires jugent ainsi crédible qu’il n’ait pas réellement perçu le signal."

Les commissaires précisent néanmoins que le Britannique avait conscience d’être dans une zone potentiellement sous régime de drapeaux jaunes.

"Cependant, Hamilton a reconnu lors de l’audition qu’il avait vu la voiture de Leclerc immobilisée sur le côté de la piste, ainsi qu’un signal lumineux vert affiché au-delà. Il devait donc réaliser qu’il se trouvait au moins dans un secteur jaune et, par conséquent, qu’il devait réduire sa vitesse de manière significative."

"D’après les données télémétriques, les commissaires ont constaté que le pilote avait réagi en hésitant sur l’accélérateur, mais sans réduire sa vitesse comme requis."

Enfin, les commissaires justifient la réprimande plutôt qu’une pénalité de cinq places, prévue normalement dans de tels cas.

"Dans des circonstances similaires par le passé, les commissaires ont jugé approprié d’imposer un avertissement plutôt que la pénalité standard de cinq places mentionnée dans les directives."

"En termes de cohérence, les commissaires estiment qu’un avertissement est suffisant dans ce cas également."